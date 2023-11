"Eugenio també triomfaria avui, en ple segle XXI"

Edmon Roch, el productor gironí de films com «El niño», «Tadeo Jones» i «Las leyes de la frontera», té nova pel·lícula a les sales: «Saben aquell», de David Trueba, va arribar per Tots Sants per explicar els inicis de l’humorista Eugenio. Avui Roch, Trueba i l’actor David Verdaguer presentaran el film als Ocine de Girona (19.30 i 20.15h).

Reivindicar en l’era de les pantalles i la immediatesa la figura d’Eugenio té sentit?

Jo crec que sí, perquè estem parlant molt més enllà de la figura de l’Eugenio. Parlem d’una part molt desconeguda, del que fa que una persona que era un joier de Barcelona, amb tota la seva vida programada com a tal, per un enamorament, canviï tot el que tenia previst. Aprèn a tocar la guitarra, fa un duo amb la seva dona, i fins i tot està a punt d’anar a Eurovisió l’any 1970. I després, també per accident, quan veu que la seva dona se n’ha d’anar a tenir cura de la seva mare, i té clar que el seu fort no és cantar, però que té molta gràcies explicant anècdotes entre cançó i cançó, explota això. És una preciosa història d’amor i com algú, per accident, s’acaba convertint en una icona de tot un país fent riure la gent quan no era, precisament, la persona ni més feliç ni més alegre del món.

Què era per a vostè Eugenio?

Un grandíssim comunicador, amb una manera de comunicar l’humor a contracorrent en una Espanya que estava acostumada a uns tipus molt més extrovertits. Ell és de tendència gairebé anglosexona, és el Buster Keaton o la comèdia anglesa de l’stand up que no pas el que aquí es portava, un humor diguem-ne més llatí. Tenia una gràcia enorme i va inventar, segurament per accident, un estil perquè havia vist que entre cançó i cançó, quan explicava les seves coses, sense intentar fer gràcies, en feia molta. Sí que és veritat que ell ja de petit havia tingut fixació pels acudits. Tenia quaderns on n’apuntava i en recopilava.

Li ho deia pel record que en tenia vostè, de l’Eugenio?

Per a mi era la persona que més riure feia a casa meva. Recordo els meus pares fent-se farts de riure amb ell, els cassets al cotxe quan anàvem de viatge amb el 1.500, era la nostra banda sonora. Recordo les benzineres amb els seus cassets, i recordo haver-lo anat a veure amb els meus pares a Barcelona amb deu o onze anys, i que veure’l em va sorprendre molt. La gent es trencava de riure abans que ell fes res! La manera com gestionava els silencis i els tempos era al·lucinant. El mateix acudit explicat per l’Eugenio o una altra persona canviava radicalment.

Com va arribar al projecte?

Va ser força diferent al que acostuma a passar. Jo arribo al projecte gràcies a David Trueba. Normalment és el productor que té una idea, encarrega el guió, busca el director... però en aquest cas va ser Trueba qui tenia el projecte. No havíem treballat mai junts però tenim bons amics comuns i sempre l’he admirat. Ell va dir que si feia aquest projecte el volia fer amb mi, ha sigut un dels millors regals que he tingut a la vida. A partir d’aquí va venir un viatge sempre llarg per arrencar, trobar el finançament, etc, però va ser molt plaent perquè en David té les coses molt clares. El guió que va escriure era rodó, perfecte, no s’hi havia de tocar ni una coma, compartíem la visió d’on havia de començar i acabar la història. No volíem el clàssic biopic. Ens interessava explicar qui era l’Eugenio, captar la seva essència, i fer-ho a través de la part més desconeguda de la seva vida, la que explica com ell es va forjar.

L’elecció de David Verdaguer i Carolina Yuste com a protagonistes també la tenien clara?

En David tenia molt clar que en David Verdaguer i la Carolina Yuste eren l’Eugenio i la Conchita. Jo també pensava que Verdaguer era el millor Eugenio possible.

Un humorista com Eugenio podria repetir avui l’èxit que va tenir més de 40 anys enrere?

Jo estic segur que sí. És veritat que Eugenio al segle XXI seria diferent al que vam conèixer al segle XX, però en tot cas, quan ets un bon comunicador i tens un estil propi acabes triomfant. Una de les grans lliçons d’Eugenio és que ell no va copiar ningú, sinó que va aconseguir des d’una manera personalíssima i molt original comunicar com ningú havia fet un tipus d’humor diferent. En aquella època moltes vegades es feia humor atacant col·lectius minoritaris o dient coses que avui ens grinyolarien. Ell no ho va fer mai. Tenia una mirada transversal i àmplia. Avui no sé si faria el mateix tipus d’humor, però triomfaria. I de fet, si mira per Youtube, els seus vídeos encara funcionen.

Quina resposta han rebut del públic?

Aquesta és una de les coses més reconfortants. Ens trucava gent que havia vist la pel·lícula a Barcelona i a Madrid explicant que al final la gent aplaudia! És el millor que ens pot passar. La gent espera una pel·lícula sobre un senyor que explicava acudits, i es troba amb bastant més, una història d’amor, un retrat d’un moment, una història de superació, un relat molt bonic de parella...

L’Edmon productor ha acabat donant pas definitivament a l’Edmon director?

Doncs no ho sé... l’Edmon director va sorgir perquè l’Edmon productor no n’havia trobat un per dirigir una pel·lícula que havia escrit (Garbo). Des de llavors no m’ha tornat a passar una cosa així. Va ser una experiència fantàstica però mentre l’Edmon productor vagi trobant els director adients per cada pel·lícula, no caldrà. M’agrada molt produir, i produir i dirigir no sempre és compatible perquè són dos tasques molt absorvents.

Quina salut té el cinema a Espanya?

Les sales estan recuperant-se per al cinema-esdeveniment, tipus Avatar o Five Nights at Freddy’s, que l’1 de novembre va fer millors xifres que el primer dia de Barbie. Si que és cert que un altre tipus de pel·lícula potser hi ha un determinant tipus de gent que ja no té tanta pressa per veure-la perquè pensen que en quatre o cinc mesos la veuran en streaming des de casa. Però soc molt militant del cine. Abans que productor o director soc espectador de sala de cine. Hi vaig quatre o cinc cops a la setmana, al cinema. Ho he vist gairebé tot. Vidas pasadas em va agradar però tenia expectatives tant altes, m’havien dit que era la pel·lícula de l’any, que no em va agradar tant tant. M’ho vaig passar molt bé amb la de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Aquesta tenia expectatives altes i les va complir, com per exemple també ho va fer Oppenheimer, al seu moment.