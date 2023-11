El públic del quart Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta ha escollit el text de Lali Álvarez Garriga 'Un rellotge a la finestra', interpretat per Clara de Ramon i Júlia Bonjoch, que narra la trobada accidental entre una cartera i una dona d'esquerres que s'enreden en un debat polític. La peça s'ha imposat a la del seu contrincant, Frank Bayer, que hi va presentar 'Hi haurà un setembre per a tothom', interpretat per Jordi Andújar i Maria Ribera. La peça parla sobre una parella que ha perdut la filla. Álvarez passa, per tant, a la segona semifinal que se celebrarà el 20 de novembre.