La Rambla de Figueres acull aquest dissabte la tercera edició de la Fira Transfronterera d'Editorials Independents, on participen quinze editorials petites -tant del principat com de la Catalunya Nord- que publiquen en català. L'objectiu d'aquest esdeveniment, tal com explica l'editor de Cal·ligraf i organitzador de la fira, Jaume Torrent, és "l'intercanvi cultural entre el nord i el sud de Catalunya". Enguany, la fira ha aconseguit portar més editorials de la Catalunya Nord que en les edicions anteriors gràcies a l'entesa amb la Casa de la Generalitat i la llibreria Catalana de Perpinyà. Al llarg del dia, es presentaran a la fira una desena de propostes literàries amb l'objectiu de "desetacionalitzar la venda de llibres".

Des de quarts de deu del matí d'aquest dissabte, la Rambla de Figueres s'ha començat a omplir de paradetes i literatura que no es mouran d'aquesta ubicació fins a les vuit de la nit. Formen part de la tercera Fira Transfronterera d'Editorials Independents, que s'organitza anualment a la ciutat per Sant Martí amb l'objectiu de potenciar la venda de llibres de les principals editorials de l'Empordà, així com segells de la Catalunya Nord i de les comarques gironines.

Més editorials de la Catalunya Nord

L'editor de Cal·ligraf i impulsor d'aquesta cita anual, Jaume Torrent, diu que la fira va sorgir amb la voluntat de convertir-se en un "espai d'intercanvi cultural entre el nord i el sud de Catalunya". Una oportunitat que no és habitual perquè, segona afirma Torrent, "els Pirineus continuen sent molt alts i hi ha falta comunicació" entre les dues vessants de la serralada.

"La idea era aprofitar que a la Catalunya Nord hi ha petites editorials independents que publiquen en català, i que ho tenen encara més fotut que nosaltres, per fer una mica d'intercanvi", detalla l'organitzador. En aquesta línia, la iniciativa porta aquest dissabte a Figueres dotze editorials independents del principat i tres de la Catalunya Nord, convertint-se en l'edició que més editorials de l'altra banda dels Pirineus ha aconseguit acostar a la capital altempordanesa. Això ha estat possible gràcies a l'acord de la fira amb la Casa de la Generalitat i la llibreria Catalana de Perpinyà.

Potenciar les editorials petites

A més, aquesta fira també pretén potenciar les editorials petites a les quals Torrent fa referència: "Som editors que ens enamorem del que publiquem i, per això, crec que som garantia que els llibres que venem són bons". Un reclam que l'organització espera que atragui compradors: "Esperem que passi per la fira tanta gent com sigui possible, però hem limitat a quinze el nombre d'editorials perquè tampoc podem ser gaires més". La Rambla és una ubicació que ajuda en aquest propòsit perquè "és un espai de pas".

La iniciativa es converteix també en un espai per "desestacionalitzar" la venda de llibres. "Les editorials petites volem fer fires perquè tot l'any hi hagi un moviment cultural important", detalla l'organitzador i impulsor de la Fira Transfronterera d'Editorials Independents, que no considera que això competeixi amb les llibreries. "Creiem que no som una competència per les llibreries, perquè cada cop n'hi ha menys i amb l'espai que tenen aposten per vendre novetats", afirma Torrent, que està convençut que la fira permet a les editorials "moure els fons" i combatre "els problemes de visibilitat".

El programa de la fira inclou també una desena de presentacions de propostes literàries entre les quals hi ha 'El fantasma del llumí' d'Anabel Gardell; 'Dones de l'Empordà', d'Elisenda Albertí; 'Com una pluja amarga', de Josep Saurí; 'La terra és llaurada de fresc', de Miquel Arnaudies; 'Ranxos i xefles, el petit gran llibre de la cuina dels pescadors', de Jaume Fàbrega; 'Arrelats', de Xavier Cortadellas, i 'Als afores', de Montse Milan.

La fira compta amb la participació dels editorials Albertí Editor, Edicions Cal·lígraf, Edicions Sidillà, Editorial Gorbs, El Cep i la Nansa Edicions, Godall Edicions, Lapislàtzuli Editorial, Llibreria-Galeria Artèria, Neret Edicions, Ònix Editor, Úrsula Llibres i Voliana Edicions, a més de la llibreria Catalana de Perpinyà que hi porta edicions de tres editorials de la Catalunya Nord.