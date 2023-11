Una seixantena de programadors d’arts escèniques de nou països diferents tenen una cita des de dijous i fins diumenge a Temporada Alta per descobrir noves veus d’aquí i d’allà. Amb l’estrena absoluta del nou espectacle d’Angélica Lidell i dels nous muntatges de Rodrigo Garcia, Roger Bernat o Marina Otero com a grans atractius, el festival aposta un any més, i ja en sumen tretze, per concentrar nou propostes de creació contemporània, alternant noms consolidats i artistes emergents que puguin captar l’interès de professionals d’altres països per convertir-se en un aparador de l’escena menys convencional.

Cabosanroque (Sous les violons, la plage!); Nao Albet i Marcel Borràs (De Nao Albet i Marcel Borràs), Hotel Col·lectiu Escènic (Habitació 444: aquí) i La Veronal -amb Firmamento i Sonoma, le film, pas le spectacle- són alguns dels artistes catalans que presentaran espectacle a Girona i Salt durant la Setmana de Creació Contemporània, en què el certamen també ha previst activitats a porta tancada per posar en contacte programadors i artistes, buscant aliances per a nous projectes.

El gran esquer d’aquesta edició és la nova proposta de Liddell, Vudú (3318) Blixen, un ritual de bellesa i horror de sis hores de durada en què representa el seu propi funeral acompanyada per una cinquantena de persones a l’escenari, entre actors i figurants.

Però més enllà d’aquesta coproducció del festival, la Setmana de Programadors també inclourà l’estrena a Catalunya dels nous muntatges de Rodrigo García, Roger Bernat i Marina Otero.

García obrirà foc a la trobada amb Cristo está en Tinder, una «peça estranya» amb un missatge «més lleuger i banal» sobre l’ús de les xarxes socials que neix de la seva sorpresa per «la imbecil·litat de la societat». El creador ha canviat d’equip artístic -ha treballat amb un grup de joves performers- i de «ritme», explica, perquè ja no es mou «amb tanta urgència» i busca ser «més reflexiu», però mantenint la seva manera de treballar: «mai he tingut un tema ni una història, sempre he buscat una energia».

Al seu torn, Roger Bernat convertirà l’espectador en programador a L’elecció, una peça que mostra com es construeix la temporada artística d’un festival. Amb el públic de protagonista que haurà de triar entre nou produccions finalistes, l’obra reflexiona sobre com es fa la cultura i com la dramatúrgia escenifica els processos de decisió i selecció. Bernat ja avança que no ha arribat a cap conclusió, però sí que li interessa el procés de selecció que planteja el públic en cada passi, perquè sempre és diferent.

La ballarina i coreògrafa argentina Marina Otero tancarà la setmana amb la segona part de la seva trilogia, Love me, després de Fuck me, que era «més fàcil de veure». Es tracta d’un solo que parla de l’amor com un concepte lligat al temps i a la violència, un espectacle codirigit i creat amb Martín Flores Cárdenas durant el confinament que ha anat mutant amb el temps i que inclou 45 minuts en què l’artista, immòbil, conviu a l’escenari amb una pantalla on es projecten textos, sense acompanyament de música o so.