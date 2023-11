Dani de la Orden està en ple rodatge de la seva nova pel·lícula 'Una casa en flames', una comèdia familiar ambientada a la Costa Brava. Ell la defineix com "un drama amb comèdia", o a la inversa, on una família "un punt desestructurada" es reuneix un cap de setmana a la casa d'estiueig després de temps sense veure's. "És una pel·lícula d'estimar-se, però de fer-ho malament, i de les dinàmiques tòxiques en una família", comenta el director. Pel que fa les localitzacions, De la Orden volia representar la idea "idíl·lica" de casa benestant a prop del mar i arquitectura dels anys 70. En aquest sentit, s'ha optat per una casa, obra de l'arquitecte Jose Antonio Coderch, a Canet de Mar, on l'equip treballa des de fa algunes setmanes.

L'element que torna a reunir la família de 'Una casa en flames' és l'excusa de la mare, que interpreta Emma Vilarasau, sobre una imaginària venda de la casa familiar a la Costa Brava. "És una mare que vol tornar a exercir de mare a qualsevol preu i que la porta a ser maquiavèl·lica o a fer coses moralment qüestionables, però amb bona intenció", explica De la Orden.

En aquest context, la trobada s'acaba convertint en una "olla a pressió" per la "mala gestió de les emocions" dels seus protagonistes. "És una trobada familiar intensa", apunta Emma Vilarasau. L'actriu considera que el seu personatge és "una pedra a la sabata" per a aquesta família a la que vol reunir malgrat totes les dificultats que es plantegen.

En aquest sentit, la trama, afegeix Vilarasau, està "una mica exagerada", però en l'essència del que hi passa "s'hi poden sentir representades moltes dones". I en front de les necessitats afectives de la mare hi ha un pare, que interpreta Alberto San Juan, amb qui ja s'han separat que no veu la necessitats de lluitar per aquesta relació familiar.

San Juan explica que la pel·lícula parla de la necessitat i la dificultat d'estimar i de fer-ho bé, una lluita en la que també es troba un dels fills del matrimoni, que interpreta Enric Auquer. El seu personatge, segons el mateix actor, és "el més nen de tots", malgrat tots, diu, son uns "desequilibrats emocionalment".

"És un personatge que viu l'amor de manera tòxica. Un desconnectat que viu únicament per l'amor", explica Auquer. L'altre fill de la família, que interpreta María Rodríguez, és una noia casada i amb dues filles que està en un moment vital de "saturació" i en el que la família "l'ha superat".

Una casa de Coderech a Canet

Bona part de la trama passa en una casa de la Costa Brava, que la família tenia per passar els estius però on fa temps que no hi van. Per traslladar a l'espectador aquesta idea mediterrània que hi ha en l'imaginari col·lectiu, l'equip de rodatge s'ha traslladat fins al Maresme, a Canet de Mar.

Dani de la Orden diu que a la Costa Brava els ha estat impossible trobar un espai com aquest, que representés "la idea de casa a prop del mar i arquitectura dels 70 amb línies rectes i mobles d'obra", malgrat actualment, diu, a la Costa Brava s'hi fan "horterades immenses" fruit de la "corrupció urbanística" i la venda de sols urbans.

Una altra pel·lícula en català

Deu anys després de l'estrena de 'Barcelona nit d'estiu', Dani de la Orden torna a rodar en català, una circumstància al que el propi director resta importància. "No hi ha una decisió conscient", diu. El director explica que la mateixa trama d''Una casa en flames' l'ha portat a fer-la en una barreja natural de les seves dues llengües, el català i el castellà.

Tot i que encara no hi ha data d'estrena, 'Una casa en flames' preveu arribar als cinemes pels volts de l'estiu de 2024 i posteriorment es podrà veure a través d ela plataforma Netflix.