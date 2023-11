«Tenir parella dins de la banda musical és el pitjor, no ho faci mai»

Després de vuit anys de trajectòria, «Abba, the new experience» s’ha posicionat com una de les millors bandes tribut a Abba, actuant a nombrosos festivals i espais. Aquest dissabte a les 22 h ho fan a La Mirona, i en parlem amb Jonathan Argüelles, un dels seus components

No se’l veu gaire suec.

A cap dels components se’ns veu gaire suecs, però sembla que la gent ens veu alguna cosa, perquè ens està entomant molt bé.

Si més no, podria haver vingut tenyit de ros.

Podria, però és una ratlla que intentem no traspassar, aquesta de les perruques i coses rares.

Espero que almenys hi hagi a la banda dues parelles divorciades, com als Abba de debò.

Les similituds cada cop són més grans, també tenim marros interns (riu). Intentem ser molt fidels a l’original.

Han sigut sempre uns friquis d’Abba?

Abba sempre ens ha agradat molt. De fet, crec que és una banda fins i tot infravalorada. Tenen temes brutals i grans composicions, però no sé si per la seva estètica o per haver participat a Eurovisió, certs sectors la menystenen una mica.

No és el seu cas, queda clar.

Una vegada engegat el projecte, ens vam anar endinsant més en el «món Abba» i vam descobrir coses molt interessants. Tenen coses molt bones.

Què té Abba, que passen els anys i no passa de moda?

És una d’aquelles coses que no se saben. Això és la seva màgia, si es sabés, no seria màgic. En el seu cas, a més, una vegada separats, quan ja cada component anava pel seu compte, van arribar les pel·lícules, els musicals, etc, que han renovat el seu públic. Nosaltres observem que en els concerts ve gent molt jove, i penso que és per la revifada provocada pels musicals i les pel·lícules. És una suma de molts factors. Crec que amb el temps se’ls ha acabat fent una mica de justícia.

Què els diu, el públic?

Queden molt contents. Tinc la sensació que de tres anys ençà, hem fet una crescuda molt gran. Fa un mes vam omplir el Palau de la Música, al gener anem a Andorra, i ja estan les entrades exhaurides... Desconec la raó, però la gent ens respon molt bé. També és cert que els darrers anys estem detallant molt l’espectacle, no és només un concert, hem fet un pas endavant a nivell visual. Potser també els astres s’han alineat amb nosaltres, el cas és que, amb tot plegat, ens està funcionant molt bé.

Han tingut contacte amb ells?

L’única relació que hi he tingut és que vaig anar a Londres fa un mes i mig, a veure el seu darrer espectacle. Estan de gira.

Els originals, ha dit?

Sí, però són molt intel·ligents, com que ja tenen certa edat, hi ha una banda en directe, per ells hi són en forma d’hologrames. Tecnològicament és molt interessant.

Així no han de compartir escenari.

Sembla que es porten millor, havien estat molt malament, quan les parelles es van separar. El temps tot ho cura.

No hem tocat a Waterloo, ja ens agradaria

Mala cosa, tenir la parella a la banda.

És el pitjor que es pot fer, no ho faci mai.

Mai. Chiquitita ens ve a dir que la mesura no importa?

Hòstia (riu). Hi ha qui li dirà que no, jo... no sabria què dir-li. Ho deixo al gust de cadascú.

Waterloo sembla que està de moda... No els han contractat per tocar-hi?

No, ja ens agradaria, tocar-hi. Sí que hem tocat a les ambaixades de Suècia a Barcelona i Madrid. L’ambaixador va quedar encantat.