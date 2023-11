La banda gironina de rock alternatiu Verbaline gravarà la setmana vinent nous temes a l'estudi Soundclub de Lluís Costa, a Salt. Les noves cançons s'inclouran en un EP coincidint amb el desè aniversari del grup format per David Izquierdo, David Tulsà i Pere Servià. Així mateix, per primera vegada a la seva carrera, el dia 17 de desembre faran un concert acústic a l'Escala. Els membres de Verbaline anuncien "aluna sorpresa més" i agraixen a tots els qui han estat al seu costat en aquest "viatge increïble".

Verbaline va fundar-se com a banda el novembre de 2013 amb un objectiu clar: el rock alternatiu. Acudint a influències musicals dels anys 70’s i 90’s i amb una fusió de sons envoltats d’energia i missatges reflexius a les seves lletres, la banda fins a l’actualitat ha autoeditat dos discos cantats totalment en anglès: Burn me with Fire (2016) i Choose to be Free (2022).

Aquest darrer, un disc doble es troba publicat a totes les plataformes digitals. Els esdeveniments més recents de la banda van ser el concert que realitzaren a La Mirona el passat dia 27 de maig i la publicació al juliol, d’un videoclip realitzat amb intel.ligència artificial del seu tema Freedom.