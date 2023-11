Seguint amb la línia habitual, el Teatre de Bescanó torna a fer una gran aposta per la comèdia en la programació pel primer semestre de 2024, tot i que amb propostes que, dins d’aquest gènere, aborden temàtiques profundes com els perills del feixisme, la rutina o el buit existencial. Peces que ja han recollit un notable èxit arreu de Catalunya com Instruccions per fer-se feixista, L’illa deserta o Mal de coraçon conviuran amb altres representacions com les de Prima facie, un drama sobre els abusos sexuals o el clàssic L’auca del senyor Esteve. També s’han programat cinc espectacles per al públic familiar i un concert en format íntim , a veu i guitarra, de la cantant Queralt Lahoz.

Mal de coraçon, de la Companyia Solitària, que formen Júlia Barceló, Pol López i l’actor banyolí Pau Vinyals, dirigits per Andrea Jiménez, és una producció del Teatre Nacional de Catalunya, que agafa com a títol una expressió que Santa Teresa de Jesús utilitzava per descriure una malaltia indeterminada que marcava la seva intensa relació amb el dolor. La peça, que adapta un text de text de Victoria Szpunberg, arribarà el diumenge 14 d’abril.

Instruccions per fer-se feixista, que es podrà veure a l’escenari bescanoní el dissabte 20 d’abril, és un monòleg llançat des de l’escena amb ironia, sarcasme i mala llet per Mercè Arànega, dirigida per Miquel Górriz, amb text basat en la novel·la homònima escrita per Michaela Murgia. Maria Rodríguez i Miki Esparbé protagonitzen L’illa deserta, una peça de Marc Artigau, que aprofundeix en com l’atzar condiciona les nostres vides i que es representarà el diumenge 3 de març. Un altre dels noms propis de la comèdia catalana que visitarà Bescanó en el primer semestre de 2024 serà Marcel Tomàs, que amb Cascai Teatre presentarà una nova funció de la reeixida obra Un tal Quixot el dissabte 20 de gener.

Vicky Luengo protagonitza l’únic drama que es veurà en aquesta primera part del nou any al Teatre de Bescanó. La guanyadora d’un premi Ondas pel seu treball a la sèrie Antidisturbios de Movistar + el 2021 es posa en la pell d’una exitosa advocada especialitzada en defensar homes acusats de delictes sexuals que, d’un dia per l’altre, veurà com la vida l’enfronta a un important dilema. Prima Facie, dirigida per Juan Carlos Fisher i amb text de la dramaturga australiana Suzie Miller, es representarà al municipi gironí el diumenge 24 de març.

Entreteniment per a la família

El públic familiar és des de fa anys un objectiu prioritari per al teatre bescanoní. Per a la primera meitat de 2024 s’han programat fins a cinc espectacles d’aquest àmbit. La companyia Empordà Mar obrirà aquest apartat el diumenge 28 de gener amb SalvaMars Cirkus. Dues setmanes més tard, el diumenge 11 de febrer, pujarà a l’escenari el reconegut Mag Lari, qui presentarà el seu nou espectacle de màgia i il·lusionisme, Straflari. La Pera Llimonera amb la direcció dels pallassos Toni Albà i Pep Vila serà la protagonista el diumenge 25 de febrer amb la reeixida proposta Un vestit nou per a l’emperador.

La Companyia de Comediants La Baldufa també formen part del cartell i presentaran a Bescanó la seva versió del conte de Wilde, El Príncep Feliç, una joia adaptada per Jorge Picó i la mateixa companyia. Tancarà el capítol dels familiars el 7 d’abril l’espectacle Com els pingüins, de la companyia gironina La Bleda, que es va estrenar fa tot just un parell de setmanes a la sala La Planeta de Girona dins el Temporada Alta.

Les entrades per a tots els espectacles programats per a l’arrencada de 2024 ja es poden comprar a través del web del teatre.