Su voz és el nou treball musical de la compositora i cantant originària de Sant Sebastià i barcelonina d’adopció, Susu. Una cançó i un videoclip que ja es poden gaudir a través del canal de YouTube Susu Moll, on l’artista ha tornat a deixar constància del seu profund amor per la música amb lletra, amb missatge i, a més, amb esperança.

«Que el ruido del mundo no ensordezca nuestros sueños», apunta Susu, Susana Moll, com a invitació a deixar-se bressolar per una cançó i un vídeo que van néixer dedicats. «A tots els nens i nenes que pateixen de bulling o maltractament, perquè passi el que passi mai tirin la tovallola i segueixin endavant. Sempre es pot recuperar la pròpia veu. Només és qüestió de temps», escriu la intèrpret en els crèdits explicatius del seu últim projecte artístic, que compta amb la producció de Jordi Navarro i Gorka Dresbach, i amb la realització de vídeo de Jordi Navarro i de Jessica Korakaki.

Aquest vídeo, gravat a Moratalla (Múrcia), ha posat la cirereta a una cançó amb què Susu enfronta amb dolçor i assossec «tot el soroll que ens envolta, que és molt. Sóc professora de ioga, a més de compositora i cantant, i a través de la música pop-rock, de cantautor o indie, com cadascú la consideri, sempre he intentat buscar registres molt relaxants. Sento que tot és massa ple de violència i agressivitat... fins i tot en la música. Només m’he de fixar en allò que escolten els meus fills adolescents. I crec que davant de tot això em surt encara més situar-me a l’altra costat», explica.

Igual que li surt contrarestar amb les seves lletres, poètiques, armades amb compte i amb molt de missatge, uns temps musicals que també en això van per altres camins. «Per mi és fonamental fer lletres que s’entenguin i que comuniquin. Ara que tot és ple de ‘bebetos’ i ‘papitos’ jo aposto per les frases ben construïdes, que diguin alguna cosa bonica i que s’entenguin. Potser sóc de l’antiga escola, o no. A la música l’harmonia és important, però ho és tant la lletra, el missatge i el que transmet», sosté.

En aquest cas Su voz és una història que al·ludeix a «aquell instant de foscor», que podria ser un o molts, d’una nena que «no sé com va perdre la veu». «Aquella niña solo esperaba / ser comprendida ser aceptada». Estrofes amb què Susu al·ludeix a un patiment que no li és aliè.

«Jo ho vaig viure quan era joveneta. Vaig passar per dues escoles i vaig sentir en mi mateixa moltes coses que ara els poden estar passant a altres nens. Amb la diferència que era una època en què no se’n parlava i fins i tot podia ser normal que et peguessin l’escola, on imperava gairebé la llei de la jungla», relata la cantautora.

Aquella nena, segueix la seva cançó, «pasado un tiempo trató de cantar /y un hilo fino logró hilvanar /era el comienzo de otra batalla»... Explica Susu que «sempre s’ha dit que els ulls són el mirall de l’ànima, però jo penso que ho és més la veu. Això sí que és el reflex de l’ànima. I jo sé que quan et passen aquesta classe de coses, quan es pateix un maltractament, és molt normal que no et surti la veu, que no et puguis expressar, que se t’ofegui sense arribar a comunicar». Una situació, insisteix, davant la qual «s’ha de tenir molta paciència, no desesperar ni pensar que no se’n pot sortir. Perquè se’n surt».

Ho diu ella, Susu, compositora i artista que hi va haver un temps en què «parlava i cantava baixet. Al principi de la meva vida musical, realment tenia molts problemes amb la meva veu, la rebutjava i tot eren fruit d’aquestes experiències passades. Trobar una bona relació amb la teva veu és el primer pas per avançar», assegura.

Per a tots aquests joves que poden tenir «trencada la veu» va dedicada la seva cançó. La que parla d’una dona madura que «poco a poco sanó y tejió su voz / con hilo fino ella bordó». Una dona que ara ja canta a la lluna i que amb aquest nou tema i aquest nou videoclip -protagonitzat per la nena Celia Sánchez- torna a fer un exercici públic d’exposició del seu irreductible amor a la música.

«Des de la irrupció de les noves plataformes i les formes de consum, el món de la música és complicat per als artistes. Ho és si no tens una carrera important i si ets, com jo, una compositora amb molts anys de dedicació, sis treballs discogràfics publicats i molt d’amor malmès, però que sempre ha estat gairebé com una artesana musical», explica una cantautora a qui es pot seguir com Susumoll a Instagram, i a través de www.susumusica.com.

Una artista que no renuncia a plantar amb Su voz «una petita llavor de la qual tant de bo en sorgeixin flors molt boniques».