The Tyets, La Mushkaa, Los 80 Principales, el Festival de la Porta Ferrada, Love of Lesbian i Alba Careta, són alguns dels guanyadors dels XXI Premis ARC que s'han celebrat aquest dimecres al Teatre de la Llotja de Lleida. Per segon any consecutiu, els premis s'han entregat a la capital de Ponent, en una clara voluntat de l'organització per equilibrar culturalment el país i garantir l'accés a la cultura per igual a tota la societat. Altres premiats de la nit en les 12 categories que hi havia nominats han estat el Pot Petit, L'Orquestra Selvatana, les Festes del Tura i el Festival Càntut o Allò Que No Sona com a millor programa musical. Durant la gala hi ha hagut les actuacions de Ramon Mirabet, Alidé Sans, Maruja Limón i Julia Blum.

The Tyets ha guanyat el premi de millor gira d'artista d'autoria pròpia, mentre que les Festes del Tura han aconseguit el premi a la millor programació de Festa Major. L'Orquestra Selvatana ha estat escollida dins de la categoria d'orquestra o grup de ball i El Pot Petit com a millor gira d'artista o grup per públic infantil o familiar. Love of Lesbian ha aconseguit el premi a la millor gira internacional i l'Alba Careta ha estat guardonada com a millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o música tradicional.

D'altra banda, els premis a les millors programacions musicals han recaigut per un costat, al Festival de la Porta Ferrada dins de la categoria de festival o cicles de concerts; per la Nova Jazz Cava (Terrassa) com a espai musical o sala de concerts i el Festival Càntut com a millor programació de festival en petit format. Els ARC també han guardonat Allò Que No Sona com a millor programa musical, a Los 80 Principales com a millor gira de versions o tributs i a La Mushkaa com a millor artista o grup revelació.

Els premis s'han celebrat per segona vegada consecutiva a la capital del Segrià per tal de continuar treballant en un equilibri cultural del país, fomentar la contractació artística a aquesta demarcació i garantir l'accés a la cultura per part igual de tota la societat. Durant la gala, presentada per Víctor Parrado, hi ha hagut les actuacions de Ramón Mirabet que ha interpretat 'Free', la cançó homònima del seu darrer disc. La cantant barcelonina Júlia Blum ha interpretat 'Cançons amb títols llargs', i l'aranesa Alidé Sans ha tocat 'La Molièra'. Finalment, el quintet Maruja Limón han estat les encarregades de tancar la nit a la Llotja de Lleida amb el seu 'Barna'.

Els Premis ARC arriben al seu 21è aniversari amb l'objectiu de seguir recolzant i promovent l'autoria i la creació musical feta a Catalunya i reconèixer els mèrits de tots els professionals, empreses i entitats vinculades al sector, així com els mitjans de comunicació i institucions que han destacat durant la temporada. Són 12 els Premis ARC atorgats durant la gala i emmarcats dins de 12 categories on hi havia un total de 48 nominacions.

De forma paral·lela a la gala, durant la jornada s'ha celebrat la 2a jornada de treball ProARC 2023 Lleida que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ProARC2023 ha estat un punt de trobada entre els professionals i les empreses del sector amb els responsables tècnics i polítics de l'administració pública i local i altres entitats com possibles patrocinadors on els diferents ajuntaments han exposat les seves necessitats i el sector ha presentat les seves propostes amb la finalitat de potenciar la contractació artística a la demarcació de Lleida, generar activitat econòmica i oportunitats de negoci pels artistes, les empreses del sector i tota la seva cadena de valor.