Els Banys Àrabs han presentat aquest divendres un nou audiovisual que recrea en 3D l'aspecte original d'aquest edifici construit sl segle XII. A diferència de la primera versió, que es va publicar el febrer de l'any passat, en aquesta s'hi inclouen les dependències desaparegudes com el caldari o l'antic sistema d'escalfament d'aigua i aire. Aquesta reconstrucció ha estat possible gràcies als dibuixos detallats de l'historiador i professor d'Història de la Universitat de Girona, Jordi Sagrera, que considera que és "una gran eina" perquè els visitants coneguin els usos d'aquesta construcció. L'acte ha servit també per presentar un plafó informatiu de les sales exteriors, que completa els quatre que hi ha a l'interior.

A principis de l'any passat, els Banys Àrabs van estrenar una primera versió d'un vídeo que recreava en 3D l'aspecte original de l'edifici. Una recreació que s'ha modificat i millorat fins a presentar-se aquest divendres i que inclou les dependències que ja no es conserven. En concret, mostra els jardins exterior, així com el caldari o termes d'aigua calenta i el sistema d'escalfament d'aigua i aire a partir d'un forn de llenya. La recreació comença, precisament, amb una imatge de l'exterior de l'edifici que mostra aquests jardins en mig d'un ambient molt tranquil en què se senten cantar els ocells. De seguida, la càmera es belluga per conduir l'espectador a l'interior dels Banys Àrabs i iniciar la seqüència de sales. Tan bon punt s'accedeix a dins l'edifici, apareix un mapa general de les dependències a la cantonada superior dreta de la pantalla, que serveix per ubicar els espectadors en cada sala. La primera dependència que mostra l'audiovisual és el vestidor, on arribaven els usuaris d'aquest servei en primera instància. Al vídeo s'hi pot veure tot l'espai amb capitells policromats, les parets pintades de blanc i el terra uniforme. Actualment, però, totes les parets són de pedra vista i el terra té una obertura perimetral. També s'hi veuen tres siluetes translúcides fent l'acte de preparar-se pels banys. A continuació, el vídeo mostra com era la sala freda, que s'assembla molt a l'estat actual. En la peça es pot veure el tipus de porta -de fusta i corredora cap al costat- que hi havia de separació entre les sales i també es mantenen les parets blanques. La segueixen la sala tèbia, que també recorda molt a l'estat actual de la sala, i la sala calenta. Caldari i forn de llenya La recreació acaba a un últim espai exterior, on es pot veure una silueta banyant-se en aigües termals. Es tracta del caldari que és una zona que ja no es conserva, però que s'ha recreat basant-se els dibuixos detallats de l'historiador i professor d'Història de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Sagrera. A més, al vídeo també s'hi ha afegit l'explicació gràfica de com s'esclafaven les sales i l'aigua. Es mostra que es feia a partir d'un forn de llenya que es cremava sota el terra de tot l'edifici. "Als segles XI i XII moltes ciutats es van construir aquest tipus de banys", explica l'historiador Jordi Sagrera, que diu que els cristians els van imitar de la cultura àrab. "El terme 'Banys Àrabs' aplicat aquí a Girona és correcte i incorrecte perquè immita els que feien els àrabs, però està fet per cristians", recull el professor de la UdG. D'una durada aproximada de dos minuts, el vídeo pot veure's en bucle en una televisió instal·lada a la sala d'aigua freda des d'aquest divendres al migdia. L'audiovisual ha estat produït per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, realitzat per l'empresa Culturània i finançat pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona. Paral·lelament, també s'ha presentat un plafó informatiu de les sales exteriors. A partir d'un dibuix de Jordi Sagrera, aquest nou element explica (gràficament i amb textos) tot el conjunt monumental original, tant les sales que existeixen en l'actualitat com les que estan destruïdes però amb constància documental. El nou panell completa els quatre que estan ubicats a l'interior de l'edifici.