Júlia Colom, una de les artistes revelació de l’any, obrirà la cinquena edició del 66Butaques, a La Cate de Figueres. Fins al juny, el cicle presentarà artistes com Mazoni, Queralt Lahoz, Galgo Lento o Meritxell Neddermann.

Colom arriba el 9 de desembre a Figueres per presentar el seu primer disc, Miramar, una barreja de cançó tradicional i avantguarda, que ha dut a festivals com el Primavera Sound i que li ha valgut els premis al Millor Disc de l’Any, Millor Artista Revelació i Millor Disc de Cançó per votació popular als premis Enderrock de les Illes Balears.

La cinquena edició del 66Butaques continurà el 2024 amb sis concerts més amb clar predomini femení. L’any començarà el 19 de gener, amb un concert únic en format solo de la gira dels 20 anys de carrera de Mazoni, pocs dies abans de fer el comiat abans de la seva aturada indefinida.

També en solitari i en acústic, Queralt Lahoz, serà a La Cate el 16 de febrer, i després hi passaran Galgo Lento (15 de març), Angeladorrrm (19 d’abril) i Meritxell Neddermann (17 de maig).

Tancarà el cicle un concert-festa al juny a l’aire lliure amb Heal, amb l’altempordanesa Laia Vehí al capdavant, i Dj Ryna a la sessió de comiat.

Les entrades mantenen els 8 euros d’entrada anticipada per al públic general, gratuïta per a menors de 16 anys i amb un 50% de descompte dels 16 als 25 anys. Es poden adquirir al web del 66Butaques o el mateix dia a La Cate.