La Bisbal d'Empordà acull aquest cap de setmana la 6a edició de la fira Indilletres, que ha arrencat aquest dissabte al matí amb un acte de presentació a càrrec del cineasta Albert Serra. Després, l'associació Indilletres ha atorgat el V premi de crítica literària Llucieta Canyà a Gemma Medina per l'article 'Saber dir la vivor' publicat a La Lectora l'octubre passat sobre l'últim llibre d'Irene Solà. "És una crítica valenta; es nota que li ha agradat, però també destaca el que no perquè res és perfecte", explica que el president de l'associació Indilletres, Xavier Cortadelles, que justifica així el guardó. Enguany, l'Indilletres reuneix 46 editorials independents dels Països Catalans, a més de tres llibreries bisbalenques al pavelló firal.

La programació també inclou debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts i presentacions de llibres, que es distribuiran entre el teatre Mundial i a la biblioteca Lluïsa Duran.

La 6a edició de la fira Indilletres, que cada any bat rècord d'assistència d'editorials independents, enguany ha aconseguit reunir-ne 46 procedents del conjunt dels Països Catalans a la Bisbal d'Empordà. La fira ha arrencat aquest dissabte al matí amb la presentació de l'esdeveniment a càrrec del cineasta Albert Serra. Abans, s'ha fet un homenatge a l'obra 'Jo he robat el manuscrit Voynich' de Josep Torrent i Salvador Casas, guanyadors del Premi Empordà de Novel·la.

V premi de crítica literària Llucieta Canyà

Al punt de les dotze del migdia, s'ha entregat de V premi de crítica literària Llucieta Canyà, que dotat amb 500 euros premia cada any una crítica sobre una obra publicada recentment. La guardonada d'aquesta edició ha estat Gemma Medina per 'Saber dir la vivor' que va publicar a l'octubre La Lectora, una revista digital de crítica literària. L'autora hi repassa l'última novel·la de l'escriptora Irene Solà: 'Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres'.

"Els membres del jurat pensem que cada cop costa més trobar bones crítiques literàries perquè n'hi ha moltes que semblen ressenyes escrites per amics o amigues dels escriptors", ha reflexionat el president de l'associació Indilletres, Xavier Cortadelles, que considera que, en canvi, la crítica de Gemma Medina "és valenta". "Es nota que l'autora ha llegit la novel·la i li ha agradat, però també destaca el que no i això està molt bé perquè res és perfecte", ha detallat Cortadelles, que ha afegit: "l'Indilletres tampoc ho és de perfecte, encara que ho intentem".

A més, de la crítica 'Saber dir la vivor' de Gemma Medina, el jurat del premi Llucieta Canyà n'ha destacat "la feina de comparar aquesta novel·la amb les altres d'Irene Solà i el distanciament objectiu amb què l'analitza valorant aspectes com que l'excés de literatura al seu llibre". Gemma Medina, present a l'acte, ha agraït el guardó i ha reivindicat la figura de la crítica literària i de la Llucieta Canyà, "una escriptora avançada al seu temps". Nascuda a Rubí l'any 1989, Gemma Medina és llicenciada en Filologia Catalana i Teoria de la Literatura. És editora i correctora freelance i ha publicat articles i ressenyes a Núvol, Reduccions i La Directa, entre d'altres.

La bisbalenca Llucieta Canyà

Llucieta Canyà i Martí va néixer a la Bisbal d'Empordà el 1901 i va morir a Barcelona el 1980. Amb 28 anys, va començar a col·laborar en mitjans com La Veu de Catalunya, on va tenir una secció diària titulada 'Món femení'. També va col·laborar en publicacions com Joventut catalana o D'Ací i d'Allà. Escrivia sempre des d'una perspectiva de gènere. Tenia uns grans dots comunicatius que va aprofitar per fer conferències arreu i que li van donar una gran popularitat.

El 1929 va publicar el poemari Mare, l'obra 'Caixa de núvia' (1933) i 'L'etern femení' (1934) prologat per Josep Maria de Sagarra, i que va merèixer sis reedicions, la darrera el 1957. El 1936 va publicar la comèdia 'L'estudiant de Girona', dedicada al seu primer marit Miquel Poal, periodista, crític i autor teatral, novel·lista i assagista, autor de llibres sobre feminisme, que havia mort poc abans. I el 1954 va publicar la comèdia 'L'amor té cops amagats', representada al Romea.

Estrena de 'Canigó 1883'

La programació d'aquesta edició de la fira compta amb l'assistència de gairebé 50 editorials d'arreu dels Països Catalans, que omplen amb 180 metres de taulons plens de llibres l'interior del pavelló firal de la Bisbal. També hi participen tres llibreries de la localitat: la Llibreria Puput, la Llibreria La Siglantana i l'Esborrany Llibreria. Pel president de l'Indilletres, Xavier Cortadelles, fer que la fira creixi any rere any en participació d'editorials "s'aconsegueix perquè hi treballem tot l'any i, com que sempre ve molta gent, és una forma perquè les editorials venguin els fons que no poden trobar-se a les llibreries". Cortadelles considera que els grans atractius de l'Indilletres són que "hi ha molts llibres i moltes activitats".

Un dels actes destacats d'aquesta edició és el que es farà aquest dissabte a la tarda entorn de la figura de Jacint Verdaguer. La primera serà a les quatre de la tarda pel públic familiar i a càrrec de Caro von Arend: 'Canigó, una història gegant'. A les sis, es reflexionarà sobre la seva figura amb la conversa 'Verdaguer sense sotana' moderada per Jordina Boix, directora de la Fundació Verdaguer, que també comptarà amb la participació d'Àlvar Valls i Roser Carol. I a les set, hi haurà el muntatge poètic i musical 'La Pomerola, el poeta', amb Anna Maluquer a la veu i Natàlia Arroyo al clarinet. L'espectacle es basa en el poema llarg que Jacint Verdaguer va compondre durant els moments més dramàtics i angoixants de la seva vida. Finalment, a dos quarts de nou del vespre, s'estrenarà en exclusiva a les comarques gironines 'Canigó 1883. La llegenda pirinenca de Jacint Verdaguer', dirigit per Albert Naudín.

Durant tot el cap de setmana, hi ha programades diverses activitats, a més de conferències i una vintena de presentacions de llibres. La programació acabarà diumenge amb un concert de Xarim Aresté, que oferirà un concert de versions en format acústic a dos quarts de vuit del vespre al pavelló firal.

Aquest divendres la fira va començar a escalfar motors amb un acte previ organitzat per Òmnium Cultural Baix Empordà al Teatre Mundial: La projecció de 'Els límits de la Costa Brava d'Antoni Martí'. Es tracta d'una reflexió del futur que li espera a la Costa Brava, seguit d'un col·loqui amb la participació de membres la federació SOS Costa Brava.