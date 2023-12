La Calòrica, Lluís Gavaldà, Cosmos Quartet, el Mag Lari o Marta Marco seran alguns dels protagonistes de la nova programació de Cultura Banyoles per a la primera meitat del 2024.

A la programació d’arts escèniques, destaquen espectacles com el monòleg Bèsties amb Marta Marco, Els ocells de La Calòriaca, Conspiranoia amb Eduard Farelo i Àurea Màrquez o Not talent, el xou de Judit Martín.

A més, la Factoria d’Arts Escèniques estrenarà durant el primer semestre de l’any un cicle dedicat a nous formats, amb propostes de joves creadors com Man mano, il tempo score, una experiència única per a setanta espectadors que reflexiona sobre compartir el temps; Costura d’Elena Romero o dos espectacles de dansa de Júlia Godino i Alexa Moya que es veuran a la Muralla coincidint amb el Dia Mundial de la Dansa.

Pel que fa a la música, hi ha previstes les actuacions de Cosmos Quartet, que serà l’artista resident de l’Ateneu; Los Saxos del Averno, Alba Careta i Henrio amb Udolç, l’Orchestra Fireluche amb el disc pòstum de Pau Riba i Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves amb l’espectacle Sona la cançó.

Per al públic familiar, la temporada banyolina inclourà Strafalari del Mag Lari; Biblioteca de la curiositat infinita de Marga Socias, Dins el cau del Tabalet de Farrés Brothers i Cia o Around the world dels Brodas Bros.

Pel que fa a la biblioteca de Banyoles, la programació d’aquest semestre inclou la tercera edició del cicle Vers l’estany, conduït per l’escriptor i periodista Joan-Lluís Lluís i que comptarà amb Carles Rebassa, Susanna Rafart, Àngels Marzo i Josep Domènech Ponsatí.

Les entrades es posen a la venda avui.