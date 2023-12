L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACMIC) ha presentat aquest dimecres la segona edició de l’informe ‘La situació actual de la música clàssica a Catalunya’, amb dades del 2022. L’entitat ha constatat que l’any passat es van programar un 33,7% més de concerts de música clàssica que el 2021, tot i que asseguren que “encara queden anys de recuperació” per arribar a les xifres anteriors a la pandèmia, segons ha apuntat Magda Polo, autora de l’informe. Així, ha afegit que prop de la meitat de les actuacions, un 48,6%, van tenir lloc en espais alternatius, especialment en llocs patrimonials. Ara bé, els grans equipaments segueixen programant molt per sobre de la resta, amb una mitjana de 209 concerts per any.

En una roda de premsa a l’espai MUHBA de Barcelona, l’entitat ha celebrat “el camí cap a la recuperació” de l’activitat de la música clàssica a Catalunya, que, segons han subratllat “és una de les comunitats autònomes més sacsejades després de la pandèmia”, per sobre de Madrid i València, que s’han “recuperat millor”, tal com ha indicat Polo. En concret, l’ACMIC ha detallat que el 2022 es van programar 2.209 concerts, 1097 més que l’any anterior. Els grans equipaments han tingut un augment del 50% en la programació, els mitjans s’han mantingut i els petits han doblat els resultats. De fet, l’estudi apunta que s’han trobat més del doble d’espais alternatius que en la primera edició de l’informe, i que aquests acullen gairebé la meitat de tota l’activitat. “Ens ha sorprès moltíssim”, ha ressaltat l’autora de l’estudi. En aquest sentit, l’informe matisa que el 59% dels espais només ha ofert un únic concert de clàssica a l’any, fet que indica, segons Polo, que “no hi ha una continuïtat en la programació”. I l’estudi afegeix que el 79% dels equipaments en programa menys de 4 i només el 21% n’ofereix més de 4. Hi ha, segons ha assegurat, “molts equipaments amb pocs concerts”. Pel que fa a la presència al territori, l’estudi indica que dels 2.209 concerts que es van programar el 2022, un 66% van tenir lloc a Barcelona. La resta van quedar repartits en un 14% a Girona, un 10% Lleida i un 10% a Tarragona. De la mateixa manera, han ressaltat que a Lleida el nombre d’equipaments és significativament baix, n’hi ha un 5% del total, i que a Tarragona es programen menys festivals que a la resta de províncies (un 9%). Lleuger increment de dones compositores D’altra banda, l’entitat ha tornat a avisar que cal corregir el “biaix de gènere” en les programacions de clàssica, tot i que en l’informe d’enguany hi ha un “lleuger increment” de dones compositores programades respecte a l’any 2021 (1,7%), i també en concerts (0,5%). Polo ha assegurat que “no s’avança en la paritat dels instrumentistes”, ja que les solistes instrumentals mantenen la presència al voltant del 33%. On es fa més evident el biaix, segons Polo, és en la categoria de directores. Només un 16,8 de dones ocupen llocs de direcció, i on n’hi ha més és en l’àmbit de les corals. “Cal reforçar la seva presència en bandes, orquestres i cobles”, ha afegit l’autora. Per aquest motiu, l’entitat ha fixat com a objectiu fer una “revisió integral de la política de gènere”, sobretot en la nova creació.