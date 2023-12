L’escriptor Jordi Puntí va guanyar ahir el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb Confeti, una obra que camina entre realitat i ficció sobre el músic gironí Xavier Cugat. El guardó es va lliurar en el marc de la 73a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, que es va celebrar al TNC. Carme Serna va rebre el 26è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions per Perdona’m per desitjar-ho tant; Mireia Calafell, el 65è Premi Carles Riba de poesia per Si una emergència; Lluís Prats, el 61è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies per Wen I long, i Raquel Casas Agustí, el 50è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil per Ferida.

Autor d’obres com el llibre de contes Això no és Amèrica i el llibre de no-ficció Tot Messi, Jordi Puntí va guanyar el Sant Jordi amb la que serà la seva segona novel·la després de Maletes perdudes, publicada l’any 2010. La novel·la no és una biografia sobre Xavier Cugat, sinó una obra que juga amb la ficció i la realitat i que té Cugat com a protagonista. L’autor crea un narrador que acompanya a Cugat i l’ajuda a fer realitat la «fabulació de la vida». De Nova York a Hollywood, de l’Havana a l’hotel Ritz de Barcelona, el lector podrà acompanyar els dos personatges al llarg d’un segle «turbulent i fantasiós». El jurat ha destacat que és «una obra exuberant, detallista i molt ben documentada i fabulada», que «recrea una època i un ambient que està associat al món de l’espectacle».