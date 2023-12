Pol Pla acaba de treure el seu primer treball de curta durada, «Clavell blau», amb l’amor com a fil conductor, on reuneix sis temes compostos per ell mateix. Ha comptat amb la col·laboració de Natxo Tarrés, Roger Farré i Juanjo Muñoz, tots tres el grup Gossos

Això jo ho ignorava: existeixen els clavells blaus?

Doncs sembla que sí. No sé com els fan. Em penso que no són naturals, que es fa alguna cosa amb la llavor, naturalment no en creixen. No n’he tingut cap a les mans.

A veure si els han creat a partir que vostè titulés així el seu disc...

Segurament que sí (riu).

L’univers és complicat i difícil d’entendre, tal com canta vostè a «Clavell blau»?

Almenys jo no l’entenc. Tot i que potser és perquè no tinc coneixements d’astrofísica. Em sembla un aspecte molt complicat de la vida.

Ja que ho diu: la vida és complicada i difícil d’entendre?

No necessàriament. Home, la vida té moments de tota mena, però no per força ha de ser difícil i complicada. És tan complicada com ens la vulguem fer nosaltres.

Quants trens d’oportunitats ha deixat passar, ja que també en parla al seu disc?

Ostres! Segurament n’he deixat passar algun.

Tornen a passar, aquests trens?

A vegades, no sempre. Però s’han de mirar d’agafar. Jo miro d’agafar totes les oportunitats.

Es pot cantar a l’amor, en temps de reggaeton?

Crec que sí. Jo ho faig. I molta altra gent també. M’agrada cantar a l’amor.

És millor l’amor o el desamor?

Creativament parlant?

Vostè mateix.

És millor l’amor. Però creativament, al desamor se li pot treure més suc. Quan estàs enamorat, tot et sembla maco, no hi ha tant de suc.

A la seva edat ja ha experimentat totes dues coses?

Afortunadament, sí. Per això he pogut escriure aquestes cançons.

Es pot viure de la música, en aquest país?

Jo no. Per això treballo d’integrador social. Suposo que hi ha qui pot arribar a viure de la música, però és cada cop més difícil, cada vegada hi ha més oferta musical.

Quin molt els estem deixant, als joves?

Un món fotut. Però em penso que durant els propers anys canviaran moltes coses. Han de canviar.

Segur que sí. El que no tinc clar és que canviïn a millor.

No ho sé. M’agradaria que canviés el tracte cap a la gent, hauria de ser diferent. També penso que cada vegada hi ha més pobresa, s’hi ha de posar remei.

Ho nota en la seva feina d’integrador social?

I tant, cada vegada hi ha més col·lectius vulnerables.

S’hi pot fer alguna cosa?

Crec que sí.

L’hi preguntaré diferent: hi ha ganes de fer-hi alguna cosa?

M’agradaria pensar que sí. Suposo que sóc un ingenu.

Amb el que veu a la seva feina cada dia, es poden fer cançons?

Sí, força de les meves lletres s’inspiren en situacions que he trobat.

Cançons tristes, suposo.

No ho cregui, sempre hi ha gent que és positiva i té esperança. Trobo gent que està molt fotuda però que té moltes ganes de tirar endavant.