Si és desembre, a Celrà toca dansa. El municipi del Gironès acull un any més, i ja en van vuit, el DesembrEnDansa, que concentra des de demà i fins diumenge una bona colla d’activitats de formació, creació i exhibició relacionades amb aquesta disciplina. Les propostes, obertes a totes les edats i a tota mena de públic, tant professionals com estudiants i públic general, estan impulsades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà, l’Escola Municipal de Dansa de Celrà i l’Animal a l’Esquena.

L’agenda d’aquesta edició de DesembrEnDansa inclou una bona part d’espectacles gratuïts i una gran diversitat de propostes, que van des del hip hop a la dansa contemporània, el lindy hop, la dansa africana i els espectacles familiars i de creació en espais com la seu de L’Animal a l’Esquena, al Mas Espolla; el Teatre l’Ateneu, l’Escola Municipal de Dansa o la plaça l’Església. El vuitè DesembrEnDansa, arrenca demà al vespre al Teatre l’Ateneu amb Rel i grapa, una reivindicació de la dansa d’arrel amb una mirada contemporània signada pels germans Víctor i Raúl Pérez Armero que va rebre una menció especial del premi Delfí Colomé. Dissabte hi haurà propostes com els espectacles Scroll de la companyia UnaiUna o De una en una de Métrica Bàrbara, les dues a L’Animal a l’Esquena; i diumenge, una ballada de lindy hop amb la música en directe de The Shiny Steps i Ior-Duet de Marc Fernández i Noé Ferey a la plaça de l’Església. A més, durant tot el cap de setmana hi ha tallers de dansa africanan, animal flow i dansa d’arrel i una masterclass de lindy hop.