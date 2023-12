Molt «perreo» folklòric, una galipàndria i un glopet de ratafia

Qui no el conegui podria pensar que era cosa de la xutada de medicament amb què combatia la galipàndria o que el santhilari de ratafia del final de la nit no era l’únic que s’havia pres, però no. Rodrigo Cuevas va fer esclatar divendres la sala gran de l’Auditori de Girona, plena com un ou, amb la seva habitual barreja de música tradicional, electrònica i cabaret, regada amb la gràcia i els dots escènics marca de la casa.

Vestit de negre, amb transparències, serrells i lluentons, la diva del folklore asturià va anar desgranant el disc Manual de romería en una actuació marcada per la ironia i les crides a celebrar la llibertat i la vida rural que no va acusar el refredat que duia a sobre.

«És cosa del canvi climàtic, jo prefereixo el meteorit i no haver de coure a poc a poc en una olla», va bromejar mentre interpretava Bypa, Casares o Valse, dedicada a un espectador a qui va renyar per voler-se casar per l’església.

Cuevas va continuar posant cap per avall un auditori decorat amb banderes asturianes amb el seu perreo folklòric, les sintonies de fireta que llancen els seus tècnics i conyetes sobre la rivalitat entre Girona i Barcelona -en català- mentre versionava El meu avi va anar a Cuba i interpretava un «temacle» rere l’altre, com els definia ell mateix, com El día que nací yo i les divertides Como yé?! o Xiringüelu.

Més seriós es va posar per Ramo verde, a petició del públic, o Rambalín, que recorda un transformista del Gijón dels 70, abans de tancar animant el públic a dur sempre una petaquiña de ratafia per agafar forces per corejar el lorolololo de la tornada de Muiñeira para a filla da bruxa.