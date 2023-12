El teatre impossible de Damià Bardera

«La meva obra és estrambòtica, però aquí m’he passat de frenada», reconeix el professor i escriptor Damià Bardera (Viladamat, 1982). L’autor empordanès redobla la seva aposta per l’absurd a S’obre el teló, un recull de contes breus en format teatral protagonitzat pels personatges «grotescos i infrahumans» que poblen la seva obra des de fa anys. Al teatre impossible de Bardera hi ha diàlegs i personatges, fins i tot acotacions i espectadors, però pels escenaris i accions que planteja, les narracions «són irrepresentables, perquè, per sobre de tot, són contes».

Si bé l’escriptor ja havia tocat aquest format amb alguns relats teatrals en títols com Els homes del sac (2012) o Els nens del sac (2013), ara fa un pas més amb una quarantena de textos en què «el nivell d’absurd ha arribat a cotes alarmants».

«El llibre el vaig escriure amb convicció de fracàs, pensant que no és que no trobés lectors, és que potser no tindria ni editor», continua.

Publicat amb La Segona Perifèria, S’obre el teló és el seu llibre més ambiciós -«o el més kamikaze», puntualitza-, un projecte que fa temps que tenia al cap, però que anava posposant per «la implicació espiritual que requeria». Fa sis anys es va quedar a l’atur i s’ho va prendre com «un regal», una oportunitat per tirar endavant en un llibre curt però molt treballat, perquè «cada paraula està molt mesurada».

«Fins que no acabava un conte no en començava un altre, i ha sigut un part complicat, perquè d’alguns relats n’he arribat a fer una dotzena de versions. Trobar les paraules perquè tots els possibles sentits fessin implosió i la reverberació que buscava ha sigut un procés complicat. Escriure això té un desgast, perquè ha sigut com una obsessió», indica.

El resultat és un llibre de forma teatral però esperit narratiu que xoca -«el lector em diu que se sorprèn, però la veritat és que jo també em sorprenia escrivint-lo»- i que descol·loca, perquè és tan difícil de classificar que en algunes llibreries fins i tot l’ubiquen a l’apartat de teatre.

El protagonitzen personatges «esquemàtics i atitellats, no pensats perquè el lector s’hi identifiqui», amb un autor que, com un titellaire, en mou els fils per subratllar l’absurditat, la sordidesa i fins i tot, el punt d’existencialisme, portant al límit un univers que ha anat construint en una trajectòria literària molt ben rebuda per la crítica, però encara poc coneguda pel públic i que inclou traduccions a l’anglès, el rus, el polonès, el neerlandès, el croat o el castellà.

Amb l’editorial El Cep i la Nansa ha publicat sis llibres de contes, una novel·la i un diari assagístic. A Viena Edicions, un poemari, a Núvol, un assaig, i a Emboscall, un altre. Els seus títols més recents són, amb Empúries, l’antologia de contes Un circ al pati de casa i Bèsties de companyia, sobre el món educatiu, publicat l’any passat per Godall.

Qui ja coneixia l’obra de Damià Bardera no veurà S’obre el teló com una discontinuïtat, en tot cas una variació: «aquest llibre no l’hauria pogut escriure sense haver fet tots els anteriors, perquè sempre tinc la sensació que escric del mateix, però no sé sobre què escric. Tot aquest món el veig com projeccions del meu món inconscient: traumes, complexos, personatges a mig fer i a qui els falta una fornada... i a qui no!».