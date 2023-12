Jauría, l’espectacle basat en el judici de la Manada, i la comèdia The party són les apostes més destacades del Teatre Municipal de Roses per la propera temporada. Per fi sol!, el projecte en solitari de Carles Sans del Tricicle, iniciarà el 28 de gener la nova programació de Roses, que també inclourà propostes de teatre familiar, música i dansa.

En l’apartat teatral, sobresurten la versió de The party de Sally Potter que signa Sergi Belbel, amb Àngels Gonyalons, Biel Duran, Marta Ribera, Queralt Casasayas, Montse Guallar, Jordi Díaz i Lluís Soler al repartiment i la premiada Jauría, una peça de teatre documental dirigida per Miguel del Arco i escrita per Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del mediàtic judici dels cinc acusats i la víctima de la violació múltiple del San Fermín del 2016.

També passarà per Roses L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, en la versió creada al programa La Puntual de TV3.

El teatre rosinc acollirà també l’espectacle Poetes, un recorregut de paraula i música conduït per Joan Massotkleiner (veu) i Anna Godoy (arpa), per l’obra de poetes com Vicent Andrés Estellés, Joan Vinyolí, Salvador Espriu o Miquel Martí i Pol o la cantada d’havaneres amb Port Bo i Pescadors de la Badia de Roses.

Per la seva banda, l’associació Optimist continuarà oferint les seves propostes teatrals al públic familiar el primer diumenge de cada mes. Per a aquesta temporada ha programat els espectacles Quan no tocàvem de peus a terra, Rigoberta i el Windigo, Momo i Sota sola.

Les entrades es posen a la venda dijous a les 12 del migdia.