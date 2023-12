Girona licita per 36.000 euros les obres per millorar la visibilitat a la sala 2 del Truffaut

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació per prop de 36.000 euros les obres per millorar la visibilitat de la segona sala del cinema Truffaut, oberta fa poc més d’un any. La sala, inaugurada el novembre del 2022, es va projectar malament: presenta un desnivell a la platea massa suau i això provoca que hi hagi dificultats per veure la pantalla o seguir els subtítols de les pel·lícules en versió original.

L’obertura d’una segona sala per al Truffaut és una reivindicació que ve de lluny per part del Col·lectiu de Crítics de Girona, que gestiona el cinema municipal, per tenir més marge a l’hora de programar, però de seguida va generar incomoditats. Davant les queixes rebudes per part del públic, els responsables de la sala van decidir fa temps permetre només l’accés a una trentena d’espectadors. Si se supera la xifra, s’alerta al públic que pot tenir problemes de visibilitat, tot i que si alguna persona vol entrar, tampoc se li priva.

Per resoldre-ho, l’Ajuntament ha tret a concurs les obres de millora de la sala 2, valorades en 35.812 euros (IVA inclòs). El projecte també inclou implantar un sistema de ventilació a les oficines de la planta baixa de l’antic cinema Modern per millorar les condicions higièniques de l’aire.

Detectats els problemes de visibilitat de la sala des d’un bon principi, els treballs serviran per corregir el pendent de les grades, reduint la capacitat de la sala de 77 places a 50. Segons detalla la memòria del projecte, com que la sala té molt poca alçada (2,68 metres), l’única opció vàlida per millorar la visibilitat des de totes les butaques és avançar les grades posteriors, disposant una única filera de cadires per graó. D’aquesta manera, caldrà suprimir la darrera fila, perdent capacitat.

Amb aquesta disposició, s’obtindran cinc fileres de deu butaques cadascuna, amb la primera fila a peu pla, directament sobre el paviment general de la sala, com ara, i les altres quatre ocupant un escaló cadascuna.

Així, ja no hi haurà cap fila en segona línia en un mateix escaló, com passava fins ara, i totes tindran el mateix angle de visió respecte a la filera immediatament anterior.

El projecte detalla que les obres que caldrà efectuar són molt «quirúrgiques» i «poc invasives» respecte a la resta de la sala i de l’edifici.

Hi ha temps per presentar ofertes fins aquest dijous a mitjanit.

La previsió del Truffaut, segons detallaven els seus responsables a Diari de Girona al juny, era que caldrà tancar dues setmanes la sala per poder dur a terme les obres.