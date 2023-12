El Museu Dalí de Figueres obrirà gratuïtament per a tothom el dia de Reis. Dalí ja havia escollit aquesta data com a jornada de portes obertes i, per aquest motiu, el museu no celebra el dia de l'ICOM (Consell Internacional de Museus), que és el 18 de maig.

Tradicionalment, però, l'equipament oferia la gratuïtat només als figuerencs i figuerenques. Una donació recent al Centre d'Estudis Dalinians ha testimoniat la voluntat real de l'artista, que era d'obrir el seu museu a tothom "sense excepció". Les entrades es podran reservar a través del web a partir de demà, dimecres.