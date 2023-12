The Tyets se sumen al cartell del Sons del Món de Roses on hi actuaran l’11 d’agost a la Ciutadella. El festival ha anunciat que les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les vuit de la tarda al web del certamen i Sons del Món farà una oferta d’entrada més barata pels menors de 10 anys. El concert dels creadors de ‘Coti x coti’ o ‘Olívia’ se suma als ja anunciats d’Antònia Font, Oques Grasses i Anastasia que actuaran al festival el dia 2, el dia 4 i el dia 8 d’agost, respectivament.