Tom Jones, Gilberto Santa Rosa, Robe i un doble concert de La Ludwig Band i Guillem Gisbert són alguns dels primers noms confirmats per a la 62a edició del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La cita ganxona ja havia anunciat per a l’estiu que ve el concert d’Antònia Font, als quals suma ara nous artistes, entre els quals també hi ha Amaral, Julieta Venegas, Toquinho i Hombres G.

Antònia Font: «Després del disc i dels deu concerts, val la pena continuar» Gilberto Santa Rosa, el cantant portorriqueny conegut com El Caballero de la Salsa, debutarà a Porta Ferrada el 12 de juliol amb l'objectiu de convertir el Guíxols Arena en una pista de ball. Un altre debut sonat al Guíxols Arena serà el de Tom Jones el 26 de juliol, la mateixa nit que la cantautora mexicana Julieta Venegas actuarà a l'Espai Port. Tancant aquest apartat de debuts, els mallorquins Antònia Font també s'estrenaran a l'antic camp de futbol de Vilartagues. Serà el 8 d'agost, en el marc de la gira per teatres i auditoris que oferiran el 2024. Qui repetirà visita serà Toquinho, amb el seu nom espectacle Toquinho i Camilla Faustino, en una actuació a l'Espai Port el 28 de juliol. Robe, vocalista i líder d'Extremoduro, tornarà a Sant Feliu per presentar el seu imminent nou treball en solitari Ni santos ni inocentes el 10 d'agost. L'endemà serà el torn d'Amaral i el 14 d'agost, d'Hombres G. Finalment, el festival també ha anunciat un doble concert amb el cantant de Manel en solitari, Guillem Gisbert, i La Ludwig Band, pel 15 d'agost. Les entrades es posen a la venda aquest dijous a les 12.