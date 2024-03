Com va ser el pas de deixar de pensar en clau de Manel i començar a imaginar-se un disc en solitari?

El grup havia de ser un lloc estimulant, que no depengués de res que no fos tenir moltes ganes de fer cançons junts. I després de la darrera gira, amb la pandèmia, vam tenir la sensació que necessitàvem aturar i recuperar l’energia. Per mi, no era tant una necessitat de recerca artística, sinó personal. Tenia ganes de conèixer gent i d’entendre millor el meu ofici de fer cançons. Em vaig trobar prenent notes per a cançons, com sempre, i en lloc de ser per a Manel, vaig començar a buscar productors per treballar.

A l’àlbum n’hi conviuen uns quants, essencialment Jordi Casadesús (La Iaia), Anxo Ferreira (exNovetats Carminha), Jake Aron (que va signar els dos últims de Manel) i L’Extintor, el tàndem de Marcel Bagés i David Soler.

La meva intenció era anar provant. Ara els productors marquen molt la personalitat de les cançons, per l’influx del hip-hop, i es reuneixen en un lloc especialistes a fer beats, altres que fan hooks… Jo no puc agafar una guitarra i omplir el silenci jo sol, d’una manera bonica, amb la meva veu. No crec que sigui el meu negociat.

Les cançons tendeixen als mitjos temps, amb introspecció i malenconia en temes com Waltzing Matilda o Miracle a les Planes.

Hi ha emocions que són més de banda i d’altres, d’individu. Ara trobo a faltar de vegades la retranca dels quatre tocant i mirant-se. Quan estàs sol a casa, hi ha emocions que no et surten de manera natural. Jo sé quines emocions d’un disc de Manel no són meves. Potser les meves tendeixen més cap a això, el mig temps reposat i la malenconia.

Hi ha referències a la naturalesa de l’ofici de l’artista, per exemple, al tema titular.

Complaure és la paraula clau de la cançó. Per què determinades psicologies actuen per complaure una autoritat. Complaure com a manera d’anar pel món. L’artista en concret sempre busca aquest aplaudiment.

Manel no ha fet aquesta impressió.

L’indie es presentava de vegades com si no busqués complaure el públic. Però no. Qualsevol que pugi a un escenari té ganes que hi hagi molta gent al davant i que les seves cançons agradin.

A Estudiantina diu que «el món serà, és i serà, per sempre / dels estudiants sense vocació». Sembla el seu cas, ja que vostè va estudiar periodisme i va ser becari d’El Periódico -del mateix grup editorial que Diari de Girona- fa uns 20 anys, abans de trobar el lloc a la música.

Sí, això va ser cap al 2004. Sóc d’una generació que, si hagués seguit el camí del periodisme, m’hauria costat molt de col·locar-me professionalment. Però l’atzar em va portar a llocs estranys, com ara fer els millors professors europeus (2008, el primer àlbum de Manel). L’absència de vocació la vaig patir força.

Al llarg de la seva carrera ha sobreviscut als canvis de modes, com quan va sorgir la generació de Txarango, i ara l’escena catalana viu una sacsejada amb el nou pop urbà, electrònic i filollatí. Què li sembla?

Han aparegut codis nous. Miracle a les Planes parla que la nostra generació va voler complaure l’anterior, i ara fa la sensació que els de 20 són més agressius i han vingut a transformar més. Aquí hi ha coses, els sintetitzadors i arranjaments, i la part rítmica, que m’agraden molt. I les lletres… poden ser molt lleugeres i que m’apassionin per això. Quan Julieta canta «trenca’m el cor per tercer cop», m’encanta aquest «tercer». Però ara surten coses que estan molt bé i d’altres que no tant, com ha passat tota la vida. Perquè això del gran moment de la música catalana ho sentim cada cinc anys, no? És el presentisme.

A tot això, Manel no s’ha dissolt?

No, a la vida és molt habitual que les coses passin en lletra petita, en minúscules, amb matisos, i no amb grans exabruptes. Parlem tots quatre cada dia. Tornarem a fer un disc junts? Sí, però ja veurem quan ens va bé a tothom. Abans de deu anys? Sí, podria acotar-ho més, però ja ho anirem veient.

Després de quinze anys en un grup, atraient ara els focus i assumint tot el pes, se sent còmode?

Encara és aviat per dir-ho. De mica en mica, a través de la promoció, es va generant un personatge de ficció i no sé com m’afectarà això. Ara em començo a mirar altrament els artistes en solitari: quina força, quin motor, quina capacitat de creure en tu mateix. Em sembla admirable.