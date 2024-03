El duet còmic Faixedas-Xuriguera es posa a la pell de les seves mares per homenatjar-les tant a elles com a les dones de tota una generació. El seu nou espectacle, que s'estrena aquest divendres al Teatre de Salt, reinterpreta la seva vida en clau d'humor a través d'escenes quotidianes i una pàtina de sentimentalisme. "Volem recordar-les tant a elles com a totes les dones que no han tingut grans somnis sinó tan sols tenir salut, cuidar dels seus i passar la vida com podien", explica Faixedas. L'espectacle 'Les Mares' té un punt d'autoficció -el que li dona l'humor- però com subratlla el duet, "està basat en fets reals". La intenció és que després de Salt, a partir de setembre es pugui veure a Barcelona i faci bolos arreu del país.

El mostrador d'una peixateria -tant una mare com l'altra hi treballaven-, un reclinatori i una creu que recreen una església o simplement, una caixa que fa de banc. L'escenografia de 'Les mares' és bàsica, precisament per donar força al diàleg, però amb pocs elements Fel Faixedas i Carles Xuriguera transporten el públic dècades enrere. Al temps de les mares i les àvies, el de la Guerra Civil i el posterior franquisme.

El duet còmic s'inspira en les anècdotes i vivències de les seves pròpies mares -avui, ja desaparegudes- per reinterpretar-les en clau d'humor i homenatjar-les no només a elles, sinó a tota una generació. "No són les heroïnes de la Guerra Civil ni tampoc les dones empoderades d'avui dia; són totes les que van cuidar de nosaltres, dels nostres avis i àvies, i que no han tingut grans somnis, sinó que allò que desitjaven era tenir vida, salut i passar com podien", subratlla Faixedas.

'Les mares' parteix, doncs, d'allò que va ser real. "Potser estaria bé dir que s'hi inspira, perquè sinó el públic no ho sabrà", reflexiona el duet. Però també té part d'autoficció, la que li dona el sedàs de l'humor dels dos actors. "És evident, nosaltres som còmics", explica Xuriguera. I més enllà del riure, l'obra també té una pàtina de sentimentalisme; precisament, perquè les dues mares ja no hi són, i això revesteix l'espectacle com a un homenatge pòstum.

De fet, els dos actors admeten que l'espectacle també toca el moll de l'os d'aquelles amigues de les seves mares amb qui n'han parlat. Dones que superen els 80 anys i que, explica el duet, se senten "identificades" amb les escenes que recreen. "És molt bonic veure com ho han rebut molt bé; anar-hi a parlar ha estat un treball molt interessant", reflexiona Carles Xuriguera.

Ara, aquella idea inicial que el duet va tenir de posar-se a la pell de les seves mares arriba a l'escenari, després de mesos d'haver-se "flipat escrivint textos", admet Faixedas. 'Les mares' s'estrena aquest divendres al vespre al Teatre de Salt, i també es podrà veure l'endemà (en dues sessions de tarda i vespre). Les entrades pràcticament estan exhaurides.

El 8-M, una "coincidència"

Per al duet còmic, que l'estrena coincideixi amb el 8-M ha estat una casualitat. "No s'ha fet de manera volguda; al setembre el teatre ens va proposar portar-hi 'Festa Grossa', però estava pensat més com a un xou d'estiu per a festes majors", diu Faixedas. "Però aleshores els vam oferir la idea en què treballàvem i ens van oferir estrenar 'Les mares' aquest cap de setmana; i ara, quan hem vist que coincideix amb el 8 de març, hem pensat que és molt bo", admeten els dos actors.

A partir d'aquí, un cop s'hagi vist a Salt, l'obra farà una aturada. Més que res, perquè com explica el duet, a hores d'ara les produccions ja estan tancades. La intenció de Faixedas i Xuriguera, però, és que 'Les mares' es pugui veure a partir del setembre a teatres de Barcelona i faci bolos arreu del país.

Cinquè espectacle

'Les mares' és el cinquè espectacle del duet que formen els dos actors gironins, després de 'No som res' (2010), 'Live' (2011), 'Ni rastre de qui vam ser' (2021) i 'Festa grossa' (2023). Fa poc, de fet, Faixedas i Xuriguera han celebrat els seus quinze anys de companyia en solitari, un cop separats de Teatre de Guerrilla a partir del 2008 (nom sota el qual, i en companyia de Quim Masferrer, van fer sis espectacles).

Per la seva banda, durant aquest període, Fel Faixedas ha presentat tres espectacles més en solitari. Són 'Bona nit, benparits!' (2017), 'Faixedas i punt' (2018) i 'El motivador' (2019). El 2021 l'actor d'Arbúcies també va estrenar un espectacle amb Pep Poblet titulat 'La força del destí'.