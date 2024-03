El barceloní Jaume Capsada ha guanyat el premi més popular dels Recvull de Blanes (Selva); el de Narració. Ho ha fet amb una obra titulada 'Al país dels ungrus', en record al seu pare. A la resta de categories, els premiats són Clara Ballart, per la millor poesia; David Moré, en la categoria de retrat literari; Mireia Pagès, a la millor cançó; Carles Batlle, premi a la millor obra teatral i Xavier Ferré, pel premi de periodisme. En aquesta 60a edició, s'han presentat un total de 117 obres, una xifra que en suma 24 a les de l'any passat. La presidenta dels premis Recvll i escriptora, Maria Mercè Roca, ho ha celebrat: "Que hi hagi més participació, segurament significa més qualitat. I això ens dona seguretat a l'hora de premiar les obres".

El teatre de Blanes s'ha omplert aquest diumenge al migdia per acollir la 60a edició dels premis Recvll. La vetllada ha començat amb una benvinguda als assistents per part de la secretaria dels premis, Maria Àngels Vázquez, i pels parlaments de la diputada d'Acció Social i Igualtat a la Diputació de Girona, Maite Tixis; el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals i l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández.

Qui també s'ha dirigit al públic des de l'escenari ha estat la presidenta dels premis Recvll i escriptora, Maria Mercè Roca, que durant el seu discurs ha volgut reivindicar la importància de preservar el català. "He de parlar per força de la reculada que pateix el català, que és en directe perquè cada vegada el paisatge sonor del país és més castellà", ha dit, i ha lamentat que "el futur de la llengua és preocupant perquè l'actual marc legal no la protegeix prou".

En aquesta línia, ha elogiat la participació dels alumnes de l'Oficina de Català de Blanes, que participen en cada edició dels premis Recvll oferint al públic la lectura de fragments de les obres guanaydores. "Fan una feina extraordinària i demostren una estima cap al país que els acull", ha afirmat Roca.

Guardonats

Enguany, arribant a la 60a edició d'aquest certamen que ja és una tradició a Blanes, s'han tornat a entregar sis guardons, com ja va passar l'any passat quan es va incorporar el premi a la millor cançó en català. Aquesta categoria l'ha guanyat Mireia Pagès Farró amb la cançó 'Sé que no t'agrado així'. Segons ha explicat la jove gironina, l'obra parla de "la deshonestedat emocional i la importància d'acceptar-la". Pagès és graduada en 6è grau professional de piano clàssic i en llenguatge musical i també compta amb estudis de cant, dansa i teatre. Com a cantautora, actualment es troba immersa en la publicació del seu primer EP.

Pel que fa a la categoria de Narració Joaquim Ruyra, una de les més populars dels premis Recvll i en la que aquesta edició s'han presentat 42 obres de les 117 totals, el guanyador ha estat el barceloní Jaume Capsada Coll, que actualment resideix a Palà de Torroella (Bages). El premi li han atorgat gràcies a 'Al país dels ungrus'. "El meu pare era pastor i creia amb un país on es reunia tota la gent estranya; el país dels ungrus", ha explicat l'autor, que ha volgut fer un homenatge al seu progenitor.

El premi de Poesia Benet Ribas se l'ha endut Clara Ballart Lladós de Navata (Alt Empordà) amb l'obra 'La llum igual', on recull la llum que guarda en els records. Ballart va guanyar fa dos anys el 37è premi de poesia Miquel Martí i Pol pel poemari 'L'aigua entre les coses'. Pel que fa al guardó de Retrat Literari Rafel Cornellà – Joaquim Abril, s'ha lliurat a David Moré i Aguirre de Tossa de Mar (Selva) per 'A les envistes dels cent'. Moré ha explicat que "és un relat fet a petició del protagonista", que és el seu avi matern qui al novembre va fer 99 anys. "Li vaig llegir el dia de la seva festa d'aniversari i va morir aquella mateixa nit, després d'una vida llarga i plena", ha dit l'autor, que va acabar allargant aquell text que aquest diumenge s'ha endut un premi Recvll.

Premiats per segona ronda

Per últim, la categoria de Teatre Josep Ametller l'ha guanyat Carles Batlle Jordà, procedent d'Argelaguer (Garrotxa), amb 'La Seducció' i la de Periodisme Salvador Reynaldos l'ha conquistat Francesc Xavier Ferré Martí de Reus amb 'Mare Nostrum, mare mortum'. Tots dos era la segona vegada que recollien un premi al certamen dels Recvll i han coincidit a dir que els feia molta il·lusió.

Batlle ha dit que la primera va ser fa 22 anys i "va coincidir que era de les primeres obres de teatre que feia i ara ja tinc molt rodatge". "Estic content d'haver presentat aquesta obra perquè és com tancar un cercle", ha dit. Per la seva banda, Ferré ha relatat que el 1980 va guanyar el premi d'Assaig Literari, però que no el va poder recollir perquè es trobava fent el servei militar i no li van donar permís per sortir. "Estic encantat de la vida i m'he pogut treure l'espina de poder recollir el premi en persona", ha afirmat.

'La Seducció' és una obra "contemporània que barreja representació i narrativa i vol arribar a un públic ampli". Per això, l'ha plantejat com un thriller "per acabar parlant de la seducció". En canvi, 'Mare Nostrum, mare mortum' és "una crítica a la societat deshumanitzada que barra el pas i deixa morir al Mediterrani moltes persones que fugen d'altres països per necessitat", ha denunciat l'autor.

60a edició

El jurat que ha triat les obres guanyadores en les cinc categories literàries (Narració, Poesia, Teatre, Periodisme i Retrat Literari) d'aquesta 60a edició ha estat presidit per l'escriptora Maria Mercè Roca i ha comptat amb la presència d'Eloi Falguera, Josep Maria Fonalleras, Jordi Llavina, Laura Masquiel, Mònica Rabassa, Francesc Robert i Salvador Roca. Per la seva banda, al jurat del Premi de Cançó en Català l'han format Josep Maria Guinart, Sue Gere, Xavi Pendon, Josep Lluís Vidal i Joan Vissi.

En total, s'han presentat 117 obres. El premi de narrativa Joaquim Ruyra és el que n'ha rebut més amb 42. El de poesia n'ha registrat 36, el de teatre 19, el retrat literari ha rebut deu de propostes, mentre que el de periodisme i el de cançó en català n'han registrat cinc cadascun. Maria Mercè Roca ha elogiat l'alta participació que ha dit "fa goig i avala la concepció entre els autors que els Recvll són uns premis de prestigi". A més, l'escriptora ha explicat que les obres presentades mostren "la qualitat de la llengua: la gent sap escriure i escriu bé".

En total, el nombre de propostes corresponien a 111 autors diferents, majoritàriament de la demarcació de Barcelona, seguits de Girona, Tarragona, València, Lleida, les Balears i Andorra. A més, hi ha tres obres literàries d'autors de Blanes.

Pel que fa a la dotació dels premis s'enfila fins als 8.700 euros. El premi més ben remunerat és el Joaquim Ruyra de narrativa que compta amb 2.500 euros. El vencedor del Josep Ametller de teatre s'emporta 2.000 euros, mentre que el guanyador del Benet Ribas de poesia s'endú 1.500 euros. El Salvador Reynaldos de periodisme i el Rafel Cornellà - Joaquim Abril de retrat literari compten amb 800 euros cadascun i el de cançó en català 500 euros.

La cerimònia s'ha tancat amb un darrer discurs a càrrec de Mònica Rabassa, membre del jurat, que s'ha adreçat al públic en representació de l'Associació Recvll, organitzadora dels premis i editora de la revista homònima. La cirereta final l'han posat dues cançons de la Coral Solstici de Blanes, que ha entonat 'Senyor Sant Jordi' i el 'Cant de la Senyera'. Al llarg de l'acte la formació vocal també ha ofert tres altres cançons: 'El cant del poble', 'Amèlia' i 'La cançó del soldadet'.