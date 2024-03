Miki Nuñez, Stay Homas i Figa Flawas actuaran al Festivalot

Girona tornarà a esdevenir, un any més, la capital de la música familiar a les portes de l’estiu de la mà del Festivalot. El certamen celebrarà una nova edició enguany coincidint amb el primer cap de setmana de juny i ja ha anunciat els primers artistes de pagament. Miki Nuñez, Stay Homas i el grup de moda Figa Flawas passaran per Girona entre el dissabte 1 i el diumenge 2 juny. A aquests tres noms també cal sumar-hi el concert Soul&Funk i l’espectacle El monstre de colors. Les entrades per aquestes cinc propostes ja es poden comprar a través del web del festival.

Miki Nuñez, que recentment va recollir a Girona el premi Enderrock al millor disc en llengua no catalana per 121, serà a l’Auditori de Girona el dissabte 1 de juny en dues sessions, a les 16.30 h i a les 18.30 h. El hall de l’Auditori acollirà el mateix dissabte, a les 10.15 h i a les 15 h, Soul & Funk, un espectacle de la Cia. Ninnus, que es proposa descobrir als menuts d’entre 0 i 5 anys el bategar del cor de la música negra a partir d’aquelles cançons que surten de l’ànima i de l’electricitat i el ritme de la música funky.

Diumenge a les 10.30 h i a les 12 h l’Auditori serà l'escenari d'un dels últims concerts que els Stay Homas oferiran aquest any, abans de prendre’s un descans a principis de 2025, tal com van anunciar fa uns mesos. La segona jornada del Festivalot també rebrà la visita dels tarragonins Figa Flawas, un dels noms més reeixits de la nova fornada de música urbana catalana. El duet format per Xavier Cartanyà i Pep Velasco trepitjarà l’Auditori de Girona en dues sessions, a les 17 h i a les 18.15 h, per presentar en directe i en un format adaptat al públic familiar els temes del seu nou llançament discogràfic, un La calçotada (Halley Records, 2024) que ja s’ha posicionat com un dels àlbums de l’any de la música catalana.

El monstre de colors, un espectacle de música i titelles per fer volar als petits i petites al món de les emocions amb música de Joan Colomo, és el darrer espectacle de pagament confirmat fins a la data. Es representarà el diumenge en sessions a les 11 h i a les 12.15 h a la sala de Cambra de l’Auditori de Girona.

La programació gratuïta

Un cop confirmats els concerts de pagament, queda pendent de saber quins grups i artistes desfilaran enguany pel parc de la Devesa de Girona, on els darrers anys el Festivalot ha congregat un nombrós públic per la seva festa gratuïta amb actuacions, tallers i altres activitats per la mainada.