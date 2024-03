El millor tribut internacional a ABBA, al Casino Perelada

Casino Perelada recupera enguany la celebració d’un dels seus esdeveniments musicals més exitosos, els millors tributs internacionals a les grans estrelles de la música en format de sopar i espectacle. El casino empordanès recupera un format que no oferia des de l'inici de la pandèmia apostant per un homenatge de primer nivell a una de las bandes més importants de la historia del pop, ABBA. Reconegut durant quatre anys consecutius com el millor tribut a ABBA del Regne Unit per The Entertainment Agents' Association, 21st Century Abba Tribute és espectacle electritzant que ha triomfat arreu del món gràcies a una posada en escena fascinant amb coreografies fidels, vestuaris espectaculars i una excel·lent selecció i interpretació musical.

La cita, el 12 d'abril, serà "una oportunitat única" per reviure cançons com Mamma Mia, Dancing Queen o Waterloo, entre moltes altres, maridades amb un sopar d’alta gastronomia al Mirador del Castell de Peralada.

Les entrades per assistir al sopar espectacle ja estan a la venda.