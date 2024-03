Àlex Pérez celebra la vida i les coses importants al disc ‘Tot el que som’

El cantant i compositor Àlex Pérez ha publicat el disc de música pop ‘Tot el que som’ (Música Global) que descriu com “una celebració de la vida i de les coses importants”. En una entrevista amb l’ACN, el cantant destaca que l’àlbum, que es divideix en quatre eixos, parla de “les emocions, el pas del temps, de com vivim en comunitat i compartim i com ens desenvolupem interiorment com a persones”. Productor d'artistes com Miki Núñez, Lildami, Mariona Escoda o Jokki, apunta que venia d’una etapa de música “més cap endins amb poca instrumentació” i ara ha decidit, pel que li demanava el cos i el relat del disc, vestir-se amb una banda al darrera.

La idea del disc va sorgir a Casamance al Senegal, on el compositor hi va anar al desembre del 2022 a fer un projecte de nexes musicals i culturals amb les associacions Projektami i La Claqueta Social. Allí van gravar-hi cançons i vídeos i el músic va conèixer al cantant senegalès Hala Hala amb el que va fer un concert improvisat a la bateria. La vida al Senegal va despertar-li al compositor la necessitat de posar en valor les petites coses que pel ritme accelerat de vida no se li donen prou importància.

“‘Tot el que som’ és una celebració de la vida, de tot allò que som i de les petites coses i de totes aquelles coses importants que normalment no els hi prestem atenció en el dia a dia”, manifesta.

El disc està format per quatre elements o quatre eixos que creen les temàtiques del disc. El primer és el foc amb temes que parlen de la part emocional de l’ésser; el segon és el temps amb peces que reflexiona sobre com el pas del temps afecta la nostra manera de ser; el tercer eix és les mans amb cançons que parlen de l’amistat; i, finalment, hi ha les cançons que tenen com a element la mirada i que conviden a mirar endins per conèixer-nos i també a mirar enfora.

El repte del disc

Pérez explica que el disc musicalment ha sigut un repte per a ell. “Venia d’una etapa de música més cap endins, tranquil·la amb poca instrumentació i més atmosfèrica i ara he decidit, pel que em demanava el cos i el relat del disc, vestir-me amb una banda al darrera de músics amics, que m’han acompanyat al llarg dels anys en projectes que he fet com a productor”. Cita a Martí Sánchez a la bateria; Miki Santamaria al baix; Marc Pérez als teclats i Àlex Carretero com a tècnic. “He fet el disc a foc lent des de l’estudi que tinc a casa i comptant amb totes aquestes persones i moltes més que hi han col·laborat”.

Entre d’altres també cita Joan Palà, Ajo Dieme, la cantant valenciana Esther, que col·labora a la cançó ‘Aprendre a estimar-se’, o el cantant de Txarango Alguer Miquel, que ha fet una poesia pel tema ‘Tot el que som’, que també té la col·laboració de Hala Hala.

'Tot el que som' és un disc produït i compost íntegrament per Pérez, excepte la cançó ‘No tornarà’ que l'ha coproduït amb el seu germà Marc Pérez, i ‘Moonlight’, que va començar-la a escriure al costat de Juanjo Montserrat, compositor, músic i productor de Mallorca.

“Cada projecte és un món”

Acostumat també a treballar com a productor d’altres artistes, afirma que “cada projecte és un món” i que cada vegada que s’asseu a un estudi tant si és per ell o per altres artistes és un repte i s’ho marca com si fos el primer i el darrer disc que fa. “Quan treballo pels altres també m’ho faig meu i hi poso el cor de la mateixa manera que ho he fet amb el meu disc”, assegura. La diferència, assenyala, és que el seu projecte personal comporta més feina perquè està sol, ho ha de coordinar tot i ha de prendre moltes decisions. “Quan treballo per altra gent és més compartit”.

El cantant diu que gaudeix molt de fer música. “Ha estat sempre el meu somni i porto fent música des que tinc quatre anys”, remarca. “La música em fa feliç i no em suposa una dificultat creativa”. Tot i això, reconeix que fer música és molt complex i “hi ha moments d’incertesa econòmica i d’estabilitat de la gent que t’envolta en el dia a dia. La part difícil de la música és la part extramusical, tot el que hi ha al darrera i que la gent no veu”.

Concerts

Pérez destaca que ‘Tot el que som’ és un disc per celebrar-lo en directe. El concert de presentació serà al Festival Espurnes de Llagostera l’11 de maig; seguirà el concert a la FM de Castellfollit de la Roca el 17 de maig; al Festival Àuria de Montblanc el 8 de juny i al Canet Rock com a membre de La Banda Del Canet Rock per commemorar els 10 anys del festival al 6 de juliol.