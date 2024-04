El festival Strenes de Girona enceta la 12a edició amb el 80% de les entrades venudes

El festival Strenes arrenca aquest divendres la 12a edició amb prop de 20.000 entrades venudes. Això suposa el 80% de totes les localitats que s'han posat a la venda. Es tracta de la millor arrencada del festival des de la seva creació. L'Strenes ha exhaurit entrades per als concerts d'Oques Grasses, Mama Dousha, Gossos, Figa Flawas, Blaumut, la Ludwig Band i els dobles concerts de Guillem Gisbert i The Tyets. Per altra banda, el festival comença aquest divendres estrenant un escenari gratuït a la plaça de la Independència de Girona per on hi actuaran Maria Hein, Paula Valls, Roger Padrós, Pelat i Pelut i Juls.

El festival Strenes d'aquest 2024 comptarà amb 44 concerts que es faran entre aquest 5 d'abril i el 5 de maig. En total s'han posat a la venda 26.300 entrades i ja se n'han venut prop de 20.000. A dia d'avui el certamen ja ha exhaurit les entrades en una desena de concerts i està a punt de fer-ho amb les estrenes dels discs d'El Kanka, Quimi Portet i Ginestà.

Precisament el duet barceloní serà un dels encarregats d'encetar la programació de l'Strenes d'aquest any amb la presentació del seu quart disc, 'VIDA MEVA', al Teatre Municipal de Girona. A la Mirona de Salt i també aquest mateix divendres, Raule estrenarà a Girona el seu disc. A la plaça Independència de Girona els concerts gratuïts arrencaran a les 7 de la tarda amb Paula Valls i Pelat i Pelut.

Per aquest escenari també hi passarà Roger Padrós, Maria Hein i Juls al llarg d'aquest primer cap de setmana de festival. El dissabte Figa Flawas estrenarà el disc 'Calçotada' a la sala de la Mirona de Salt.

L'Strenes aquest any incorpora els artistes d'Els Amics de les Arts, Ginestà, Jim, Mariona Escoda i Triquell en el projecte educatiu que té el festival. Per primera vegada el certamen comptarà amb una cançó pròpia on hi participaran artistes, alumnes i el productor gironí HugSound.

Al llarg de l'abril els artistes faran xerrades als instituts que participen en el projecte per explicar com segueixen el procés creatiu per composar nous temes. A partir d'aquí, els alumnes seran els encarregats d'escriure una lletra musical que valorarà un jurat. La proposta guanyadora passarà a mans del productor HugSound i aquest la farà realitat perquè es pugui escoltar a partir del 21 de juny, Dia Mundial de la Música.