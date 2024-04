«Allò de vendre l’ànima al diable és fals, la pren sense res a canvi»

Pep Burgoa, barceloní establert des de 2019 a Torroella de Montgrí, publica el seu tercer disc, «El temps no esborra res». Llicenciat en Filologia Moderna, ha treballat sobretot en biblioteques

És vostè un pixapins?

He, he, procuro no pixar-me als pins. A més, no em considero barceloní, sinó gracienc.

Pateixen més crisi d’usuaris les esglésies o les biblioteques?

Depèn de quina església. La catòlica probablement està en crisi, però l’evangèlica va cap amunt.

Quan un pare em diu que el seu nen llegeix molt, li dic «espera’t que tingui 12 anys», que és quan comença la crisi

Diuen que els joves cada cop llegeixen menys.

Em penso que els nens llegeixen més i els joves menys. Fins als 12-13, llegeixen molt, quan un pare em diu que el seu nen llegeix molt, li dic «espera’t que tingui 12 anys», que és quan comença la crisi.

Digui’m un autor sobrevalorat.

Li diré que hi ha certs autors que sembla que siguin els únics, que no n’hi hagi d’altres en aquest país, ens els fan sortir a tot arreu. Segurament malgrat ells.

De Tintín vaig passar directament a Kafka, sense solució de continuïtat. No vaig tenir lectura juvenil

De les seves lletres es dedueix que és un bon lector.

Com a lector sóc molt estrany. De petit no llegia gaire, només en Tintín. I de Tintín vaig passar directament a Kafka, sense solució de continuïtat. No vaig tenir lectura juvenil.

I Kafka a banda?

Anava a la biblioteca de Gràcia a copiar poesies, com un copista medieval. Això em va enganxar la rima, el ritme, la música interna del poema, etc, que són molt útils a l’hora de fer cançons. Una cosa que no m’agrada de moltes cançons és que no accentuen la nota musical on hi ha l’accent gramatical. Jo ho respecto sempre.

La prova del nou per una cançó és recitar-ne la lletra, sense música. Si no et cau la cara de vergonya, vol dir que és vàlida

Per això té tanta cura de les lletres?

La prova del nou per una cançó és recitar-ne la lletra, sense música. Si no et cau la cara de vergonya, vol dir que és vàlida. El problema és que n’hi ha que no tenen vergonya (riu). Escriure és corregir.

Ara ve vostè i ens diu que «El temps no esborra res»?

El temps no en té la culpa, que quedi clar. És una entitat abstracta. Allò de «el temps tot ho cura» està molt bé per sobreviure, perquè no hem de portar en una motxilla totes les pèrdues i tots els fracassos. Però sense records no som res, sense el passat no tenim futur. És un tot. Per tant, el temps no hauria d’esborrar res.

Sense records no som res, sense el passat no tenim futur. És un tot. Per tant, el temps no hauria d’esborrar res.

És veritat que no fuma però beu, com canta en una peça?

És veritat que vaig deixar el tabac fa dos anys i mig. I gràcies a Internet em vaig començar a fer un petit celler. Em vaig aficionar al vi, que no vol dir que sigui un bevedor compulsiu (riu).

Com diria en Sabina, ha substituït la nicotina pel Paternina?

Vaig decidir continuar essent imperfecte, però d’una altra manera. Vaig deixar de fumar perquè sí, res d’allò que diuen «assolir un repte», etc, aquestes coses m’emprenyen molt.

Vaig deixar de fumar perquè sí, res d’allò que diuen «assolir un repte», etc, aquestes coses m’emprenyen molt

És diferent enamorar-se d’estimar?

I tant. Pots estimar un gos, i no t’enamores d’un gos... si més no, normalment. O pots estimar la mare i no estar-ne enamorat... normalment també, que hi ha casos de tota mena. Té més categoria estimar que enamorar-se, ja que és més universal: pots estimar tothom, però és difícil que t’enamoris de tothom.

Difícil i esgotador.

I insensat (riu).

On guarda la gran novel·la que no ha escrit?

No ho sé, ja no crec que surti. Abans pensava que sí. M’agradaria fer un dietari, però n’hi ha massa. M’agrada molt en Pla, però un dietari com el d’en Pla s’ha de fer durant molts anys, amb molta cura... i tenir el talent d’en Pla. Em penso que no hi arribo.

Encara és barata l’ànima dels soldats?

Més que mai. La dels soldats i la de la població civil. L’ànima és molt barata. Allò de vendre l’ànima al diable és mentida, te la pren sense res a canvi. A més a més, hi ha més d’un diable.

La festa de Sant Jordi en teoria és maca, però en veure la llista de llibres més venuts, em desanimo una mica

Canta «Roses i llibres». Creu en Sant Jordi?

No m’agraden gaire les tradicions, ni pròpies ni alienes. La de Sant Jordi en teoria és maca, però en veure la llista de llibres més venuts, em desanimo una mica.

Té res a veure amb literatura?

Si vostè vol, sí. Depèn del que compri. Però és un negoci, és clar.

«Tot el que ens queda». Què li queda?

Queda el caos. Em queden moltes coses, però em sembla que de poca utilitat (riu).

Subscriu-te per seguir llegint