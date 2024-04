Aquests són el lema i l'escut heràldic del nou bisbe Octavi

«Sigues al capdavant per servir». Aquest serà el lema episcopal de fra Octavi Vilà com a bisbe de Girona, càrrec del qual prendrà possessió demà a la tarda en una cerimònia a la Catedral. Es tracta d’una traducció de l’expressió llatina «præsis ut prodes» de sant Bernat de Claravall. Apareix en el Tractat sobre la Consideració, III, 2. Els lemes dels darrers bisbes gironins havien estat «El Senyor ha ressuscitat» (Jaume Camprodon), «La veritat us farà lliures» (Carles Soler) i «Perquè tingueu vida» (Francesc Pardo).

D’altra banda, amb motiu d’una ordenació episcopal, és tradició en l’Església dissenyar un senyal heràldic que reflecteixi el ministeri del futur bisbe. En el cas de fra Octavi Vilà, l’escut que ha escollit conté elements de la diòcesi de Girona i de l’orde del Cister, de la qual forma part. Segons ha detallat el Bisbat, es tracta d’un escut partit en pal; el primer d’atzur amb una mola de molí d’argent i, al peu, tres faixes undees d’argent; i el segon bandé d’or i d’atzur i, carregada al damunt de tot, una flor de lis d’argent.

La primera meitat del senyal és una versió heràldica del segell del bisbat de Girona, dissenyat durant el pontificat de Jaume Camprodon, primer bisbe escollit després del Concili Vaticà II, a partir d’elements del seu escut episcopal. Conté la mola, atribut tradicional de sant Feliu de Girona, primer màrtir diocesà documentat; les aigües, que es refereixen als nombrosos rius que solquen la capital i el territori del bisbat; també hi ha referències al mar, on, segons la tradició, fou llançat sant Feliu amb la mola al coll; i, encara, a la promesa fecunda de Gn 2,6. La seva presència a l’escut simbolitza el compromís del bisbe amb la seva Església diocesana.

La segona meitat és composta de dos elements característics del senyal heràldic de l’orde del Cister: les bandes grogues i blaves i la flor de lis. Simbolitza la pertinença del bisbe Octavi a l’orde del Cister i també, mitjançant el lliri blanc, la devoció a la Mare de Déu, que distingeix particularment tant la diòcesi gironina com l’espiritualitat cistercenca.

L’escut s’acompanya dels ornaments heràldics corresponents a la dignitat episcopal: al darrere, una creu astada i, al damunt, un capell prelatici de color verd amb sis borles a cada banda.

Tot a punt a la Catedral

Amb aquests últims detalls, el Bisbat de Girona ja ho té tot a punt la Catedral per l’ordenació de fra Octavi Vilà com a nou bisbe de Girona. Per a la cerimònia, que ha de començar demà a les cinc de la tarda, Vilà arribarà primer vestit com a monjo cistercenc, però quan entri a la sagrinstia es posarà l’alba i la casulla. La celebració estarà presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, i concelebrada pel nunci apostòlic, Bernardito C. Azua, i el president de la Conferència Episcopal, Luis Javier Argüello, entre altres.