Pèl de Gall fa volar Girona al «Paradís»

No és sempre que un menorquí pugui escoltar cançons amb l'accent salat de l'illa a Girona. Ja t'ho diré ho va fer durant molts anys en la dècada dels noranta i a principis dels 2000. Aquest divendres ho va fer Pèl de Gall, que va actuar per primera vegada a terres de gironines, i ho fa fer a La Mirona, en el marc del Festival Strenes. El grup menorquí va presentar l'àlbum Forces d'atracció, estrenat ara fa un any, amb temes festius i animats com T'has colat a una festa o En volem més. Altres més rockers C'est la vie o Mai, però també la més íntima T'aixecaré, que parla d'estar sempre al costat de les persones que estimem i que va fer aixecar les llanternes dels mòbils al públic. A part de temes nous: Tots cap amunt i Com si fos ahir, que van estrenar per primera vegada en directe.

Francesc Pons (veu i guitarra), Ernest Martí (guitarra), Xavier Martí (baix), Biel Janer (teclats), Eduard Florit (bateria) i Xec González (guitarra i trompeta) ho van donar tot durant més d'una hora i mitja de concert per fer saltar i cantar a un públic de La Mirona entregat. No només menorquins -amb alguna bandera que va onejar-, com un servidor, sinó també públic gironí que havia reclamat al grup venir a terres gironines.

Per això, tampoc es van oblidar de fer temes d'altres àlbums. Alçau els gots va fer aixecar les begudes que portaven els assistents cap amunt, i la sempre benvinguda Maria va fer cantar i ballar de valent. Per un menorquí, però, encara entra més nostàlgia quan sent un tema relacionat directament amb la terra. I si és una cançó nova, que encara ni s'ha publicat, encara més, com és el cas de In Menorca tonight. Aquest tema i Terra i sal, dedicada a tota la gent del Mediterrani i a les diferents cultures i tradicions que hi conflueixen (un tema de Forces d'Atracció) van ser de les últimes a interpretar-se. Però per acabar, res com Paradís per recordar "sentir s'arena fina i guardar a sa retina sa posta de sol dins la mar" i transportar-te per uns moments a sa teva estimada Menorca.