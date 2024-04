El Pati Cultural durà vuit actuacions a la Casa de Cultura per Temps de Flors

El Pati Cultural durà vuit propostes gratuïtes de música i teatre a la Casa de Cultura de Girona per Temps de Flors. L'esdeveniment, organitzat per la Diputació de Girona, se celebrarà del 17 al 19 de maig i estrenarà l'Espai de Mostra, un apartat per apropar els creadors als programadors de les comarques gironines.

Dins l'espai de mostra, el divendres 17 de maig al matí tindrà lloc una taula rodona en què es presentaran quatre companyies: l'Associació Grop amb l'espectacle Sempreviva, La Sola Teatre amb Invents, la Cia. Per Nassos amb El gran circ i el Projecte I.G.L.U. amb La brúixola dels desitjos. També s'hi presentaran les companyies Associació del Gremi Teatral i de l'Humor amb Lift, Cobosmika Company amb Fools, Última Vértebra amb Cove i Verena Kuenzel amb Wunderbar.

Pel que fa a les activitats programades al Pati Cultural, començaran el mateix divendres a la tarda amb el grup Genni Knows, liderat per Genni Frias, i l'espectacle El moment.

Dissabte 18 de maig hi ha previstos concerts de Sotrac per presentar Herència, el seu tercer disc; del grup musical Bivac i del Col·lectiu La Moderna, que mostrarà dos dels seus projectes educatius de referència: la Girona Marxing Band i La Moderna Big Band.

Diumenge 19 de maig hi haurà quatre actuacions més. La companyia El Galliner presentarà una reflexió sobre el futur amb l'espectacle Spoiler. Babaflow & B Lion oferiran la seva música, que fusiona diversos gèneres, incloent-hi el rap, el rap en català, el dancehall i l'afrobeat, entre altres. El grup de pop alternatiu català Mapapi presentarà Calfreds i l'escola universitària ERAM, Mostra de veu, un espectacle que sorgeix de l'assignatura d'interpretació i veu del centre.