El FIMAG reunirà 21 mags nacionals i internacionals a Torroella de Montgrí en la seva 12a edició

El Festival de Màgia de Torroella de Montgrí (FIMAG) celebrarà del 31 de maig al 2 de juny la seva 12a edició amb una programació que reunirà 21 mags que hi oferiran 70 espectacles. L'edició d'enguany portarà al Baix Empordà estrelles mediàtiques com l'il·lusionista alemany 'Topas', reconegut amb el premi mundial a "Millor Trajectòria" i "Millor Mag Creatiu", o la darrera guanyadora del concurs Got Talent Espanya i també finalista del Got Talent America, Celia Muñoz. Les actuacions, que aniran dirigides com és habitual a tots els públics, es repartiran en deu espais diferents i s'agruparan en tres àmbits segons el format: la Gran Màgia, la Màgia Singular i la Màgia Popular. El festival ja ha posat les entrades a la venda.

Els espectacles de gran format s'ubicaran a l'escenari principal, el de l'Auditori Espai Ter. Un equipament amb capacitat per a 610 espectadors que els muntatges més exigents. El FIMAG arrencarà oficialment el 31 de maig amb l'espectacle 'GLAM La màgia més trencadora' de la tarragonina Melanie qui, amb la col·laboració dels seus ajudants, arriba a Torroella per donar el tret de sortida del certamen amb un número que, segons el festival, "busca trencar amb els estereotips, reivindicar la màgia en clau de gènere i normalitzar la presència de dones magues en els escenaris i programes de televisió més internacionals".

Dissabte 1 de juny serà el torn de la ja consolidada Gran Gala internacional on, a part dels ja mencionats Topas i Celia Muñoz, es deixaran veure grans artistes de la talla de Jaana Felicitas, una maga ballarina que a través del seu número 'Floating Chair' combina el seu repertori contemporani amb il·lusions i dansa, l'humorista turc Yannis whY, un artista reconegut pels mestres com un dels millors mags joves que sorprendrà amb el seu número 'Crazy Smoke', o un dels millors manipuladors del panorama internacional, David Díaz, que arrossega a les seves espatlles més de 25 anys d'experiència i que hi porta el seu espectacle: 'Avarice'. La Gala serà conduïda pel mag i humorista Roberto Vara, amb una llarga trajectòria com a presentador de grans esdeveniments.

Diumenge 2 de juny arribarà a l'Espai Ter l'artista valencià Nacho Diago amb l'espectacle 'La máquina de Rube Goldberg', un número de màgia, teatre, humor i titelles per a tota la família que convida a reflexionar sobre el destí, la casualitat i la causalitat.

Una mirada alternativa a través de la Màgia Singular

Concebut amb l'objectiu d'apropar al públic les darreres novetats de la disciplina de la màgia i ser, també, un aparador per afavorir la consolidació dels mags catalans, el FIMAG 24 explorarà el vessant més personal d'aquest art a través de la categoria ‘Màgia singular’. Uns números que es podran veure en espais com Casa Galibern, el Cine Petit, Palau Solterra, La Tina o La Sala. Entre d’altres, hi haurà cabuda per propostes singulars com la que presenten els barcelonins Antonio Martínez -qui demostrarà que és un veritable viatger en el temps distorsionant la realitat amb el seu número ‘Viajero del tiempo’- o Manu Llari -que proposarà al públic desafiar totes les lògiques i submergir-se al món del misteri amb el seu espectacle ‘Inexplicable’. Un altre concepte diferent és el que proposa Mario López qui, amb ‘Ná que ver’ presenta el primer intent mundial de Latenight amb màgia. Ara bé, qui tingui ganes de conèixer el mag català més jove treballant a Hollywood pot apropar-se a veure ‘Detalls’ de Sergi Armentano, que ha fet màgia a grans estrelles com Charlize Theron, Jason Derulo, i Lebron James.

Amb l'objectiu de potenciar la màgia de carrer, els espectacles i tallers de la categoria 'Màgia Popular' ompliran el centre de Torroella amb espectacles com 'Alokayto' del clown madrileny Kayto o ‘En estat pur’ de Set de Màgia, una companyia dedicada a realizar espectacles teatralitzats amb estil propi. A més, en el marc d’aquesta categoria també hi haurà cabuda per la visibilització de la feina dels artistes més joves, com l'osonenca Laia que, amb només 20 anys, ja ha viatjat per molts països fent bandera de la seva màgia de màscares.

FIMAG solidari

El festival també aposta per la inclusió i, per aquest motiu i amb la vocació d'eixamplar el ressò de la marca FIMAG, ha programat del dijous previ al festival la Gala Solidària, un espai ideat per apropar la màgia a col·lectius amb diversitat funcional i en situació d'exclusió social com gent gran o dones sense llar. De fet, la màgia de FIMAG arriba fins als hospitals a través d’una delegació del festival que visita l'Hospital Comarcal de Palamós, l'Hospital Josep Trueta de Girona i apropa la màgia als pacients hospitalitzats.

A més, la programació tornar a acollir la Fira de professionals de Màgia (FIMAG PRO), un espai que posa l'accent al debat sobre les necessitats dels professionals de la màgia. Es tracta d’una acció que se celebra des del 2018, quan FIMAG va presentar la Primera Fira de Programadors de màgia de Catalunya i va constatar la necessitat d’afavorir un espai de comunió pels professionals de la màgia. Ara, després d’anys celebrant aquesta trobada, FIMAG PRO s’ha convertit en un focus de coneixement entre els professionals de l’àmbit.

Entre d'altres, el festival té com a objectius principals "visibilitzar i potenciar la màgia com a gènere artístic, així com desestacionalitzar i descentralitzar l'esdeveniment cap a altres pobles de la comarca, convertint el FIMAG en un referent per als professionals del sector". L'organització recorda que "el festival va néixer amb la finalitat de promoure les darreres tendències de la màgia contemporània a nivell internacional, consolidant la programació d'espectacles innovadors i únics en el món de la màgia, i posicionant el festival com un espai de projecció de la marca FIMAG".