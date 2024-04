Oques Grasses congregarà 7.000 espectadors a l’Strenes

Oques Grasses reunirà aquest dissabte 7.000 persones al Palau de Fires de Girona per presentar el seu sisè disc d’estudi, Fruit del deliri. Després d’un primer tast la setmana passada al Cruïlla DO Terra Alta de Batea, el festival Strenes acull l’estrena del treball amb les entrades exhaurides de fa setmanes.

El grup de Josep Montero segueix el camí d’Antònia Font, que va reestrenar el recinte firal com a escenari per a concerts de gran format el setembre passat per inaugurar el festival Temporada Alta, també amb ple absolut.

Ara els osonencs tornaran a omplir el palau, en la segona data d’una gira que també els durà per l’Empordà Music Festival de la Bisbal el 27 de juliol i el Sons del Món de Roses el 4 d’agost, a més d’altres festivals catalans, valencians, de Madrid i Mallorca des d’ara i fins la tardor.

Acostumats a les multituds - van omplir el Palau Sant Jordi fa una mica més d’un any-, els d’Osona interpretaran un disc que, en la seva primera setmana a les plataformes, va sumar més de cinc milions de reproduccions.

Tres anys després d’A tope amb la vida, el seu darrer àlbum, Oques Grasses presenta onze cançons amb lletres que van de l’amor al desamor, amb una especial mirada cap a la infantesa, i col·laboracions d’artistes com Figa Flawas, Julieta i Al·lèrgiques al Pol·len.