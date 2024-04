El rock clàssic dels White Coven i Dj Viktor Ollé, per celebrar el desè aniversari del Yeah! de Girona

El Yeah! de Girona compleix una dècada el pròxim dimarts dia 30 d’abril i, per commemorar l’efemèride, els seus responsables han organitzat tot un cap de setmana de celebració. El quintet saragossà de rock clàssic White Coven, amb una proposta que beu d’influències com Led Zeppelin, Deep Purple o Pink Floyd, serà l’encarregat de donar el tret de sortida aquest divendres, a partir de les 23 h, a un cap de setmana d’aniversari que també inclourà una de les marques de la casa: les sessions de club amb discjòqueis de prestigi. Una sessió a càrrec dels Caballo Ganador clourà la primera nit de celebració.

Viktor Ollé, famós per haver estat durant gairebé una dècada el discjòquei resident dels cèlebres Crappy Tuesdays de la Sala Apolo de Barcelona, així com per haver actuat en festivals com el Primavera Sound o l’Arenal Sound i en clubs de Londres, Hong Kong, Varsòvia o Berlín, serà el gran protagonista de la nit de dissabte. Ollé, que ja ha passat per la cabina del Yeah! en altres ocasions, oferirà una de les seves sessions úniques a base d’indie i electrònica, entre d'altres gèneres.

La cèntrica sala situada a l’Avinguda Ramon Folch de Girona reprendrà la seva activitat dimarts, coincidint amb la vigilia de la festivitat de l’1 de maig, de la mà dels dj’s Arkade i David Capo, dos dels habituals del Yeah! des dels seus inicis, que oferiran la festa 10 Yeahrs!, una sessió farcida d’èxits de la música alternativa de tots els temps.

Referent gironí de la música en viu

De Carmen 113 a Sr. Chinarro, en aquesta dècada el Yeah! ha estat un dels pocs locals que ha apostat per una programació estable de concerts al centre de Girona.

Per la sala també hi han passat grups com Cala Vento, Bastante, Ojos Pardos, Naos, Dead Parties, Aliment, Anabel Lee, Bigblack Rhino o La Tosca Brava, així com músics com Xavier Calvet, Abril Gabriele, The New Raemon, Steve Smith, Cris Juanico, Marion Harper o Ferran Exceso entre molts d’altres.

Pel Yeah! de Girona també hi han desfilat un bon grapat de discjòqueis de prestigi, entre els quals Amable, Nacho Ruíz o els citats David Capo i Viktor Ollé.

La sala de concerts i club nocturn també ha esdevingut en els darrers anys en un referent per les nits dels dijous, especialment entre el públic universitari.