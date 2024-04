El Fitag vol ser un "refugi climàtic" oferint teatre en espais no convencionals

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, oferirà representacions en espais teatrals no convencionals que funcionaran com a "refugis climàtics". La vint-i-quatrena edició del certamen tindrà lloc del 27 al 31 d'agost a Girona i altres municipis i, com l'any passat, la Diputació de Girona en delega l'organització a la productora Baowatt, amb una important presència de membres de l'antiga etapa del festival.

Amb el lema Clima FITAG, el certamen juga amb el concepte de "clima" com a ambient teatral i també amb l'emergència climàtica. "En aquests temps d'emergència climàtica els agostos gironins són cada cop més extrems i adaptar la cultura i l'oci a la nova situació no és sinó adaptar-se a la nova realitat", asseguren des de l'organització.

És per això que els espais del Fitag d'enguany (alguns d'ells no convencionals) seran entesos també com a "refugis climàtics" on poder assistir amb antelació i romandre més enllà dels temps estrictes de les funcions teatrals, obrint-hi espais de reflexió, debat o simple estada.

En aquest sentit, l'organització fa una crida a les companyies amateurs a presentar fins al 15 de maig no només propostes canòniques per als espais habituals, sinó també d'altres pensades en formats no convencionals. Es tracta, apunten, "d'obrir alguns dels espais i racons singulars que amaga la ciutat de Girona i que, a banda del seu interès estètic i arquitectònic, són, sens dubte, autèntics refugis climàtics".