El Cornamusam estrenarà un dinar de cantaires a Olot

La Ludwig Band, Pitxorines i Agnès Algueró són alguns dels artistes que passaran per la 33a edició del Cornamusam, el Festival Internacional de la Cornamusa d’Olot, que tindrà lloc del 16 al 19 de maig i celebrarà el centenari de les missions de l’Obra del Cançoner Popular a la Garrotxa.

Coincidint amb els cent anys de les missions de Joan Tomàs per recopilar la música de tradició oral de la comarca, El Til·ler, l’Associació per la Cultura Popular de la Garrotxa, organitza el Reputicànticus, un dinar de cantaires per compartir un àpat i cançons. Els músics Adrià Dilmé i Adrià Estarriola encapçalaran el dinar al gastrobar Els del Mig el dissabte 18 al migdia.

En l'apartat musical, també formen part del cartell d'enguany La Puça, Lo Puto Cat o Filibusters.

Un dels objectius del festival és fer de pont entre la cornamusa i el públic i és per això que programa activitats de participació popular, els imprescindibles del Cornamusam. Així, com és habitual, el Cornamusam durà activitats molt dverses a diferents punts d’Olot, com ara la cercavila de la cabreta, la trobada d’escoles de música o una tarda de ball folk amb la cobla Mitja Lluna.