Elèctrica Dharma, Mishima i Quimi Portet estrenaran el primer Festival Intrèpid a Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva (Selva) estrena un nou festival de música a les portes de l'estiu, el Festival Intrèpid, que comptarà amb Elèctrica Dharma, Mishima i Quimi Portet com a caps de cartell. La idea és convertir-lo en un referent abans que la resta de certàmens musicals que hi ha a l'estiu arrenquin. El festival es farà el cap de setmana del 15 i 16 de juny, tot i que la major part de la programació es concentrarà en el dissabte 15, quan hi haurà set hores de música a partir de les set de la tarda. Els artistes es repartiran en dos escenaris per permetre que les actuacions siguin ininterrompudes. L'Intrèpid també ha programat altres artistes com Marala, Al·lèrgiques al Pol·len o Tona Gafarot.

El festival es farà a la plaça de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i comptarà amb una oferta gastronòmica i servei de bar. Pel dissabte, els grups que actuaran a l'escenari principal seran Mishima, Marala, Quimi Portet i Al·lèrgiques al Pol·len. Per altra banda, en el secundari s'hi situaran Tona Gafarot, Santa Mandra i Lecoq. Es tracta de tres propostes musicals de les comarques gironines.

Pel diumenge 16, el festival canviarà el format i només hi haurà un sol escenari i el públic estarà assegut per escoltar la Companyia Elèctrica Dharma. Després d'omplir el Palau Sant Jordi en un concert històric el 2023, la banda segueix celebrant els 50 anys de trajectòria amb una gira on repassen les cançons més icòniques. A més, hi haurà Berta Sala que farà de telonera. La cantautora osonenca presenta una proposta escènica honesta i amb cançons que surten de l'ànima.

Els organitzadors ja han posat les entrades a la venda amb un preu de 15 euros per un dia o un abonament de 20 euros per a tot el festival. També hi ha descomptes per a persones empadronades al municipi de Riudellots.