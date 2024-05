Kristen Stewart protagonitzarà la nova pel·lícula d’Albert Serra

La pròxima pel·lícula d’Albert Serra ja té protagonista: l’actriu Kristen Stewart, convertida ara en un dels noms més sòlids del cinema d’autor després d’irrompre a Hollywood amb el fenomen juvenil Crepuscle. El nou projecte del banyolí, Out of this world, se centrarà en la rivalitat entre els Estats Units i Rússia amb la guerra d’Ucraïna com a teló de fons i es rodarà aquest estiu a Letònia amb Stewart com a primer nom del repartiment confirmat.

L’actriu, que ha treballat en films d’Olivier Assayas, Woody Allen o David Cronenberg, serà la primera estrella nord-americana a les ordres de Serra, que en els seus anteriors projectes ja ha dirigit grans noms del cinema francès com Benoît Magimel i Jean-Pierre Léaud.

Out of this world no s’estrenarà fins al 2025. Abans, el cineasta de Banyoles té previst estrenar un documental sobre la tauromàquia, Tardes de soledad.

Diplomàcia a l’Europa de l’Est

Després de Pacifiction, un thriller polític ambientat a la Polinèsia francesa estrenat al festival de Canes amb crítiques excel·lents i guanyador de dos premis Cesar del cinema francès, Albert Serra es fixa ara en les relacions internacionals a l’Europa de l’Est per a la seva primera pel·lícula rodada en anglès.

Segons la sinopsi que es va fer pública fa uns mesos, Out of this world se centrarà en la història d’una delegació americana que viatja fins a Rússia en plena guerra amb Ucraïna per intentar trobar una solució als conflictes econòmics relacionats amb les sancions.