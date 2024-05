«El romanticisme és cosa de temps passats, avui hi ha massa llibertat»

Enric Bach, de Sant Joan de les Abadesses, ha treballat sempre en la indústria metal·lúrgica, però des de fa uns anys es dedica a la literatura. No a qualsevol literatura, sinó a la romàntica, com una Danielle Steel masculina i ripollenca

El metall és fred i l’amor calent. Com lliga la metal·lúrgia amb el romanticisme?

La idea va sorgir arran d’un viatge en creuer. Vaig pensar que d’allà en podia sortir una novel·la. Em vaig asseure a la terrassa i vaig començar a escriure en una llibreta.

Escriu en una llibreta?

Sí, és que d’ordinadors no hi entenc gaire res. Bolígraf i llibreta. Potser visc a la prehistòria, el correu electrònic és una cosa massa avançada. La meva neboda ho passa a l’ordinador.

Amb el seu cognom, s’hauria d‘haver decantat per la música.

Em va costar, escriure novel·les. D’escriure en sap tothom, però fer lligar un argumenti que tingui gràcia, costa. Potser omples quatre llibretes i només n’aprofites una.

El que volen saber els lectors és si en aquell creuer que va fer, va viure... ehem, alguna situació romàntica.

Bé, tothom té una mica d’història al darrere (riu). Podríem dir que no sóc dels que s‘estan tot el dia asseguts al sofà.

En tots els seus llibres romàntics hi ha episodis autobiogràfics?

Sí, sí. Després del llibre del creuer, Yo no soy nadie para ti, vaig escriure El amor nunca muere, on el 80% del que hi ha, em va passar a mi.

És molt enamoradís, Bach?

Sóc bastant romàntic, per això escric aquestes coses.

Què n’opina la seva senyora?

Bé, passa una mica de tot (riallada). Quan era jove jo era bastant... eh? Ja m’entén.

Era gaire faldiller?

Una mica, ja li dic jo (riu).

Home, és que el primer llibre el dedica a «Marta, un amor imposible». Què va passar?

Vaig conèixer una dona i... bé, en fi, coses que passen. Vol que li expliqui històries?

No, no, deixi, deixi. El que observo és que els seus són llibres romàntics, però el sexe queda a la imaginació del lector.

No vull escriure segons què, coses molt personals. Prefereixo que el lector imagini.

I religiós, ho és?

Una mica. Quan em fan anar a missa. Si s’hi ha d’anar, s’hi va. Però miro de passar-ne. Si haig d’anar a un casament o un bateig, hi vaig. Si haig d’anar a un enterrament, miro de posar-me al banc de darrere de tot.

Ajuden a viure, les novel·les romàntiques?

D’una banda, sí, perquè avui dia les notícies només veus política i guerres. Jo, quan ho veig, prefereixo posar-ne una de l’oeste o dibuixos animats. O llegir. En les novel·les romàntiques tothom s’hi pot sentir identificat, pot haver viscut una cosa semblant.

Són romàntics els joves d’avui?

El romanticisme és cosa dels vells, de temps passats. Avui hi ha massa llibertat.

Home...

Li dic de debò. Abans els pares ens feien arribar a casa a una hora determinada, ara surten de matinada. On són avui les sales de ball? No sé on van els joves a divertir-se.

Millor no saber-ho.

Exacte, ja té raó.

La política espanyola sí que sembla una seva novel·la romàntica. Miri la que ha armat en Pedro Sánchez per amor.

No m’agrada gaire parlar de política. Avui n’he trobat un que havia treballat amb mi, i m’ha dit «mentre no em falti el salari, que facin els que els doni la gana». Doncs és això. Mentre tinguem salut i no ens falti la setmanada, la resta, res.

