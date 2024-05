El Festival Z 2024 posa l’accent en qüestions com la censura o allò prohibit

Ja es coneix el lema d’aquest any del Festival Z: «Fora de lloc». De l’11 al 14 de juliol a Girona i Salt el festival d’arts en viu creades per i per a joves de menys de 30 anys posarà l’accent en tot allò que s’esdevé fora d’escena, tot allò que queda fora de l’escena actual i per què: allò prohibit, les censures, les dissidències, l’obscenitat o la idea d’ofensa, entre d’altres. En total, la programació d’aquesta edició acollirà 16 projectes escènics: 6 espectacles acabats, 3 creacions en procés i 6 embrions escènics, a més de la festa-espectacle-activitat inaugural a càrrec de L’Última Merda Col·lectiu, «La festa (menys) fora de lloc del Festival Z: amiga, ubica’t».

La programació escènica del Festival Z 2024 passarà del teatre de text, a la dansa, la instal·lació o el teatre d’objectes. La inauguració del festival serà una festa-espectacle-activitat a càrrec del col·lectiu L’Última Merda: «La festa (menys) fora de lloc del Festival Z: amiga, ubica’t». La resta d’espectacles seran: «Am I Bruce Lee» de Kernel Dance Theatre, on la dansa i les arts exposen el racisme i els estereotips a escena.; «Perla» de Francesca Vadell i Companyia Les Pinyes, un homenatge a les dones obreres que no surten als llibres d’història; «Caterina», de la Companyia La Dona Calba, un homenatge a totes les àvies; «Vibra!» d’Arnau Pérez; «S’Albufera» de Maya Triay i Mariona Jaume; i «SOT», de Daniela Brown & Eduard Paredes, on es plantejaran qüestions com la mort, el destí i el sentit de l’existència.

Finalment, el Festival Z també acull un seguit d’activitats professionals com «Futurs escènics imminents!», sis projectes escènics en fase de preproducció en una gala conduïda per l’actriu Júlia Isern; «Daceoke Z»; i els « Aperitiuz Z Fem Matx!».

Un mes abans de l’inici de la programació el Festival Z sortirà al carrer en una acció festiva i reflexiva al barri de Sant Narcís de Girona. El 6 de juny a les 18 h, la cupletista Glòria Ribera i les companyies de l’edició 2024 es trobaran a la Plaça de l’Assumpció per donar a conèixer tot el que envolta l’edició d’enguany o per xerrar d’allò que ocupa i preocupa al sector de les arts escèniques.

Com cada any, el festival tornarà a comptar amb diferents padrines, professionals estratègiques obertes a la creació jove, per generar sinergies amb les companyies convidades i facilitat la complicitat i la relació intergeneracional. Les padrines per al 2024 seran: Aina Juanet, productora de la Nau Ivanow; Ana Gómez, Tècnica en Música i Arts Escèniques a l’Instituto Cervantes; Arnau Vinós, cap de producció i professionals de la Mostra Igualada; Cristina Cazorla, directora artística de Trapezi Reus; Imma Fernández, periodista d’El Periódico; Margarida Troguet i Taull, vicepresidenta del CoNCA; Maria Hervàs, productora del Teatre Nu; Marta Barceló, codirectora del C.I.N.E. i del Festival Ciclop; Natàlia Lloreta, directora executiva de FiraTàrrega; i Sisu Villodre i Armengol, Edi López Marin i Miqui Pujol Palou, responsables i impulsors de la cooperativa d’iniciativa social Efecte Mosquit.

Festival Z

El Festival va néixer l’any 2021 amb l’objectiu de contribuir en la visibilització i la professionalització en els àmbits de la cultura visual i escènica. Es projecta com una plataforma d’acompanyament i promoció de materials escènics produïts a Catalunya. Per a fer-ho, aposta per «mantenir una programació abastable, que permeti conèixer i atendre les necessitats diverses de cada companyia, alhora que els ofereix mentoratge i diverses càpsules formatives». A més, el festival acull diferents activitats professionals que complementen la programació escènica, amb l’objectiu de generar oportunitats de qualitat i de negoci.