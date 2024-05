Marc Anthony torna a Barcelona per presentar noves cançons

L'artista nord-americà Marc Anthony tornarà a portar a Barcelona els seus ritmes llatins i potents balades només dos anys després de la seva última visita a Barcelona, i ho farà amb un nou treball sota el braç, el recentment sortit al mercat Muevense.

El batejat com a rei de la salsa actuarà el pròxim 13 de juny al Palau Sant Jordi per presentar noves cançons, unes molt en la seva línia habitual, com Ale Ale o Pasemos a los Besos, i altres més trencadores com la batxata Punta Cana o la ranxera Ojalá te Duela, cantada en duet amb Pepe Aguilar.

El concert de Barcelona forma part de la seva gira europea, que a Espanya també visitarà ciutats com Madrid, Sevilla, Pamplona o Marbella. L'última visita a Barcelona del cantant nascut a Nova York va ser el juny del 2022 a l'estadi del RCDE Espanyol a Cornellà-el Prat, en el qual va demostrar que conserva el suport del públic, que gairebé va emplear de gom a gom el recinte.