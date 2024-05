«El Crist» de Dalí i el de Sant Joan de la Creu, cara a cara a Roma

L’icònic Crist de Salvador Dalí, el crist abocat a la badia de Portlligat que va pintar el 1951, s’exhibeix per primera vegada al costat del dibuix de San Joan de la Creu que va inspirar l’artista empordanès en una exposició a Roma. Després d’estar-se sis mesos a Figueres, l’emblemàtic oli que va pintar Dalí impressionat pel dibuix que va fer el místic arran d’una revelació divina, és ara l’estrella de l’exposició El Crist de Dalí a Roma, inaugurada aquest dilluns a la capital italiana com a prèvia al Jubileu del 2025. L’església de San Marcello al Corso acull la mostra, inclosa dins la ruta cultural cap a l’Any Sant i oberta fins al 23 de juny.

El Crist de Portlligat, que habitualment s’exposa al museu Kelvingrove de Glasgow, va sortir de la ciutat escocesa a l’octubre per lluir a la Torre Galatea del Teatre-Museu Dalí de Figueres en una esperada mostra temporal que va acabar el passat 5 de maig. Des d'ara es pot veure gratuïtament, per primer cop al costat del dibuix-reliquia de Crist crucificat de Sant Joan de la Creu, una crucifixió dibuixada en tinta sobre pergamí de 7x5 cm que habitualment és al monestir de l’Encarnació d’Àvila.

Segons explicava el mateix Dalí en una carta publicada a la premsa escocesa, on la compra de l’obra per 8.200 lliures esterlines, tota una fortuna, havia aixecat molta polseguera, en somnis se li va aparèixer un Crist vist des d’una perspectiva zenital, la mateixa posició inclinada que el del religiós, però sobre el paisatge de Portlligat, mentre unes veus li deien «Dalí, l’has de pintar».

«A més de la seva extraordinària bellesa artística, el tema de l’esperança cristiana, que transmet el quadre de Salvador Dalí, el fa especialment adequat per al context del Jubileu», indica el Vaticà en un comunicat, ja que l’esperança és justament la idea central de la celebració.

«L’esperança sorgeix sobretot davant d’aquest Crist, flotant a les tenebres, que s’ofereix des de dalt, com si l’espectador el veiés com els ulls del Pare, per la redempció d’un món que, immediatament a baix, sembla haver trobat un refugi lluminós de salvació», s’hi afegeix, tot assenyalant l’oporunitat «única» de veure les dues obres «en diàleg», «igualment vergiginoses de fe i esperança».

L’elecció de Salvador Dalí es deu sobretot al fet que va ser un «artista espiritualment inquiet, segur de l’existència de Déu i fascinat per la bellesa de Crist, i encara que certament no pot ser considerat un prototip de catolicitat lineal, segueix sent una figura emblemàtica de un home del segle XX, gairebé contemporani, habitat per una poderosa nostàlgia de Déu», segons argumenten fonts vaticanes al comunicat.

Així mateix, l’Església que s’ha triat per a aquest cara a cara entre el geni surrealista i el religiós d’Àvila no és casual ja que acull un important crucifix de fusta considerat miraculós durant l’epidèmia de pesta que va afectar Roma el 1522, i on va acudir el papa Francesc a pregar per demanar la fi de la pandèmia de la covid.