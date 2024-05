El Viaveu portarà Sergi Carbonell, Paula Valls i Quartet Mèlt a Sant Julià de Ramis

El festival Viaveu tornarà aquest estiu amb dos concerts de format proper, els diumenges 7 i 14 de juliol, i amb un cartell que inclourà Sergi Carbonell, Paula Valls i el Quartet Mèlt. El projecte neix el 2013 amb la voluntat de reivindicar l’imponent conjunt patrimonial de la muntanya de Sant Julià de Ramis i descobrir l'entorn amb concerts al Castellum Fractum i a l’Església dels Sants Metges i visites guiades al patrimoni arquitectònic.

La programació artística es va donar a conèixer aquest cap de setmana al pòdcast local La Costa Roja i inclurà dues nits de concerts. La primera tindrà la música a capella com a protagonista amb el Quartet Mèlt. El grup vocal creat el 2012 va guanyar popularitat en proclamar-se guanyadors del concurs televisiu Oh Happy Day i, des de llavors, el projecte no s’ha aturat en cap moment amb l’estrena d’un espectacle a capella, una obra de teatre i fins a tres treballs discogràfics. El darrer, Celebrem, va veure la llum el 2023.

La segona de les nits del Viaveu girarà al voltant de la cançó d’autor, amb Sergi Carbonell, un dels fundadors de Txarango, que va presentar el 2023 el seu projecte en solitari allunyat de la música festiva. Després d’estrenar-se amb el seu primer disc l’any passat, aquest 2024 ha presentat Crisàlide, un nou EP.

L’acompanyarà, la nit del 14 de juliol, Paula Valls, que després d’un llarg silenci presenta Començar de nou, un treball que va veure la llum a finals de 2023 i ha arrencat la gira de presentació a la primavera.

Les entrades per als dos concerts, a un preu de 13 i 15 euros respectivament, són a la venda des d’aquest dilluns i es poden adquirir a través de tickets.latornada.cat.