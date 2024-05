Buenafuente inaugura una exposició de pintura a Blanes en el marc del Festival Internacional de Cinema

Andreu Buenafuente ha inaugurat una exposició de pintura a Blanes dins de la programació del I Costa Brava International Film Festival. La mostra es titula 'Naturalment' i busca una de les fonts d'inspiració que té l'artista: la naturalesa. En una part de l'exposició hi ha algunes de les pintures amb una clara influència de Miró, on hi predominen els colors estridents i vius. A l'altra, les tons obscurs predominen en les obres. 'Naturalment' està exposada a la segona planta de la Casa Saladrigas, en un edifici on també hi ha una mostra pictòrica de Javier Mariscal en motiu del festival de cinema.

La Casa Saladrigas diumenge estava plena d'urnes i paperetes en motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest dilluns, però, l'equipament tornava a transformar-se en una sala d'exposicions per acollir la mostra 'Naturalment' d'Andreu Buenafuente. Es tracta d'una mostra en què l'artista exposa algunes de les seves pintures. En una part de la sala, hi ha les obres amb una clara influència de Joan Miró. Les pintures tenen colors estridents i vius, com si fossin un crit vital que busca formar les notes d'una partitura.

En l'altra sala, que dona al mar, els paratges naturals segueixen tenen una elevada influència. Malgrat tot, en aquest cas hi predominen els colors més obscurs. Aquesta tendència mostra l'època en què Buenafuente els va pintar, tal com explica el mateix arista. De fet, el també comunicador i humorista, assegura que les pintures intenten plasmar el ser estat vital creant mons diferents. A vegades, uns punts suspensius es transformen en circuits de telecomunicacions o en d'altres són vegetacions, animals i monstres.

A la primera planta de l'edifici hi ha una exposició de l'artista i dissenyador Javier Mariscal. Les dues mostres han desembarcat a Blanes en motiu de la primera edició del Festival Internacional de Cinema de Blanes que va arrencar aquest cap de setmana. Les exposicions es podran veure fins el 31 de maig.