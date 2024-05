Canes obre la seva 77ª edició buscant igualar l’excepcional nivell de l’edició de l’any passat

Després d’una edició 2023 que es recordarà com una de les més brillants de la seva història, Canes inaugura aquest dimarts la 77ª edició encomanant-se a una espectacular selecció de grans autors que intentaran com a mínim acostar-se o igualar l’excepcional nivell del darrer any. Entre els 18 directors i 4 directores que aspiren a la preuada Palma d’Or -que serà atorgada per un jurat presidit per la directora de “Barbie”, Greta Gerwig- hi ha noms de diverses generacions. Confluiran a Canes membres de la generació dels 70, com Francis Ford Coppola, que als seus 84 anys presenta “Megalopolis”, o Paul Schrader, que competirà amb “Oh, Canadà”. També hi ha un altre il·lustre veterà, el canadenc David Cronenberg, que hi presentarà “The shrouds”. De la generació d’autors que van iniciar-se al tombant de segle, hi ha noms com Yorgos Lanthimos, que presenta “Kinds of kindness”, un projecte rodat novament amb Emma Stone després de l’èxit de “Pobres criatures”, o Paolo Sorrentino, de retorn a Canes amb “Parthenope”. També hi haurà un antic guanyador com Jacques Audiard -presenta “Emilia Perez”- o la britànica Andrea Arnold. I de la nova fornada, destaca la francesa Coralie Fargeat, que amb “The substance”, podria ser una de les revel·lacions del festival.

Canes presenta una àmplia selecció en la que com sempre hi ha un equilibri entre productes de caire més popular, obres d’autors consagrats, nous valors del cinema contemporani i les obres més arriscades i innovadores. A Canes hi conviuen la brutal maquinària promocional de Hollywood amb la première mundial d’un blockbuster com “Furiosa” de George Miller, amb les delicatessen del cinema més exigent pel públic cinèfil. Aquest equilibri ha fet de Canes el festival -i també el mercat- més important del món. Durant 12 dies, la ciutat francesa acull més de 3.500 periodistes acreditats i més de 10.000 professionals del sector que busquen comprar contingut, tancar finançament pels seus projectes o fer networking. I tot això envoltant del glamour de la catifa vermella, per la que desfilaran estrelles com Richard Gere, Ania Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Adam Driver, Uma Thurman, Catherine Deneuve, Kevin Costner, Jacob Elordi o Emma Stone, entre d’altres. En resum, una mastodòntica estructura organitzativa, envoltada també de grans mesures de seguretat i que aquest any recupera al 100% la normalitat prepandèmica.

Després d’unes darreres dues edicions en què han destacat especialment les produccions espanyoles, amb “”As bestas” de Rodrigo Sorogoyen, “Pacifiction” d’Albert Serra, “Robot dreams” de Pablo Berger o “Cerrar los ojos” de Victor Erice, aquest any la presència és molt més reduïda. Només hi ha un llargmetratge seleccionat, “Volveréis”, el nou film del madrileny Jonás Trueba a la Quinzena de Cineastes, mentre el curt “Las novias del sur” d’Elena López Riera es projectarà a la Setmana de la Crítica. I pel que fa a la presència catalana, no hi haurà cap pel·lícula però es podrà veure el director Juan Antonio Bayona, després de l’èxit de “La sociedad de la nieve”, com a membre del jurat oficial presidit per Greta Gerwig.

Després de fer-ho els darrers anys amb grans estrelles nord-americanes com Jodie Foster, Harrison Ford o Tom Cruise, Canes continua aquest any amb la tendència de premiar honoríficament a noms antològics de Hollywood. I en aquesta edició, l’homenatge serà per partida doble: el festival atorgarà dues Palmes d’Or honorífiques a Meryl Streep i George Lucas. Streep només ha estat una vegada al festival, l’any 1989, quan es va endur el premi a la millor interpretació femenina per “A cry in the dark” de Fred Schepisi. I recollirà la seva Palma durant la cerimònia inaugural, de la que serà la gran protagonista. Per la seva banda, George Lucas serà homenatjat en una edició en la que casualment coincidirà amb dos grans amics i companys de generació com Francis Ford Coppola i Paul Schrader. Excepcionalment hi haurà una tercera Palma d’Or honorífica que s’atorgarà a Studi Ghibli, el mític estudi d’animació fundat per Hayao Miyazaki.

